El equipo donde marcó una era le dio emotivo adiós a Carepato, luego que anunciara su retiro del fútbol. Su gol ante Independiente sigue siendo recordado.

Marcelo Díaz anunció su retiro del fútbol a fin de temporada y colgará los botines vistiendo a su querida U de Chile. Pero hay otro equipo también en el corazón del volante, donde lo recordaron con emotivo post desde Argentina.

Se trata de Racing, equipo que defendió Carepato entre 2018 y 2021, marcando una era con aquel gol en un Clásico ante Independiente. Corría 2020 y con dos jugadores menos, la Academia ganó gracias a un tanto del chileno.

“Ese señor jugaba de cinco. Erraba un pase cada mil. Corría pero parecía que no se despeinaba. Siempre estaba solo para recibir y siempre encontraba bien parado al compañero”, partió recordando el elenco argentino.

La historia de Marcelo Díaz con Racing

Racing despidió como una leyenda a Marcelo Díaz, luego que el volante de la U anunciara su retiro del fútbol este año. Su hazaña ante Independiente provocó emotiva publicación del club para darle un último adiós.

“Llegó al club a mitad de 2018. Ya había ganado dos Copa América. Ya había jugado en Europa. Debutó el 24 de agosto de ese año contra Patronato. Ganamos 3 a 0. No me lo olvido más: tac, tac, tac, tac. Parecía un titiritero”, recordó la Academia.

Fue ahí que en el equipo de Avellaneda invocaron su tanto con dos jugadores menos en el Clásico ante Independiente. Ante la pregunta de si hacía goles, recalcaron que “uno solo y fue leyenda”.

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“El 9 de febrero de 2020. Empatábamos con Independiente en el Cilindro. Teníamos dos jugadores menos. Parecía que se nos venía la noche… Marcelo Díaz. El Chelo. Y le vamos a estar eternamente agradecidos por tanta magia”, cerraron.

El post del adiós en Argentina: