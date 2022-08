Uno de los puntos altos de la carrera de Johnny Herrera fue la de tener la oportunidad de defender el arco de la selección chilena en un par de compromisos de la Copa Confederaciones. Uno de ellos fue el frente a Alemania por la fase de grupos que terminó igualado a un tanto por lado.

Tras este partido, el exportero de Universidad de Chile tuvo un recordado encuentro con quien estuvo en la valla de los germanos, Marc-André Ter Stegen, ya en ese entonces consagrado como el titular del Barcelona y siendo uno de los mejores en su posición a nivel mundial con los culés.

En una entrevista con Blizsport, el ahora comentarista televisivo fue preguntados sobre si solió cambiar camisetas a lo que respondió que no fue algo usual en su carrera. "Muy pocas, no es por ser populista, pero más que ser hincha del fútbol soy hincha de la U. Con Ter Stegen tengo una talla", indicó.

"Veníamos los tres hablando con Claudio y Ter Stegen, me apuré un poquito, decíamos que había sido un buen partido. Él estaba llegando hace poco al Barcelona y no hablaba español. Me acordé de un amigo muy alemán y le digo cambiemos… me saco la polera, y yo me creía muy armado, con calugas, abdominales. Y se saca la polera y tenía mucha caluga. No sé dónde está esa camiseta", dijo.

En el duelo disputado en la ciudad rusa de Kazán se pudo ver el intercambio del ex de la U con el de Barcelona pues Herrera indicó que la camiseta "es para un amigo alemán que vive en Santiago". A lo que Ter Stegen respondió entre risas: "Nadie tiene un amigo alemán".