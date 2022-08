El director deportivo nacional de la Roja, Francis Cagigao, festeja el salto europeo de Diego Valencia, Marcelino Núñez y Felipe Méndez, aunque va con calma porque los tres primero deben adaptarse a su nueva realidad. En el caso de Marcelino, el español confía y aconseja al ex mediocampista de la UC.

El director deportivo nacional de la selección chilena, Francis Cagigao, abordó los saltos a Europa de Diego Valencia, Marcelino Núñez y Felipe Méndez, quienes partieron recientemente al Salernitana, Norwich y el CSKA Moscú respectivamente.

“Los tres futbolistas jóvenes se marchan a tres ligas europeas potentes como la italiana, la Championship, que quizás sea la Segunda División más potente del mundo, y la Rusa. Es una gran oportunidad de seguir creciendo, mejorando y progresando. Y un gran reto para ellos si pueden hacerse un hueco en esos equipos para ser jugadores importantes en esas ligas”, dijo Cagigao.

El directivo de la Roja agregó que “se tendrán que adaptar primero y no sabemos si esto ayudará a la selección de inmediato, pero a medio-largo plazo será muy bueno para los futbolistas y selección chilena, porque jugarán a un ritmo y nivel más alto y de más intensidad”.

De ahí en más se enfocó en el caso de Marcelino, el ex mediocampista de Universidad Católica que enfrentará a Ben Brereton y Francisco Sierralta con el Norwich en la Championship, en pelea por el ascenso a la Premier League.

“Marcelino se encontrará con un equipo recién descendido desde la Premier, un equipo con gran historias, está a dos horas de Londres y se puede llamar un equipo ascensor en la Premier, que ha pasado muchos años en Primera División y también en Segunda. Juegan muy bien al fútbol con buen trato de balón y esto ayudará a Marcelino”, expuso el español.

Cagigao complementa que “el entrenador trabajo hasta hace poco en Aston Villa con buenos resultados, un DT que ascendió a Aston Villa. Marcelino se va a un muy buen club, con buena infraestructura e instalaciones. Un club señor dentro del fútbol inglés. Tendrá mucho trabajo para adaptarse, sobre todo a la intensidad del futbol británico”.

Por último, Francis Cagigao sentencia que “Marcelino es un chico inteligente, no es nada fácil al principio ir desde Chile o Sudamérica a una liga que a mi entender es de una intensidad brutal, no en calidad, pero incluso la Championship en intesidad es más que la Premier. Para Marcelino será muy importante el idioma, poder integrarse a la cultura británica y comunicarse con entrenador y compañeros de equipo. Después adaptarse de la manera más rápida a la intensidad del juego. A una muy rápida circulación de balón. Confiamos que lo podrá hacer por su nivel técnico alto, es inteligente, de gran carácter. Quiere crecer y mejorar. Pero no hay que añadirle demasiada presión en un equipo que compite para volver a la Premier, necesitará dos o tres meses para adaptarse a su nueva vida”.