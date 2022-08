Marcelino Núñez es presentado oficialmente en el Norwich: "No dudé en venir, estoy muy contento de poder llegar acá"

Marcelino Núñez se convirtió oficialmente en nuevo jugador del Norwich. El formado en Universidad Católica tuvo su adiós el pasado fin de semana en San Carlos de Apoquindo y este martes fue presentado por el club de la Championship.

Desde el Norwich manifestaron estar "encantados" por la transferencia del chileno, quien se mantendrá vinculado al elenco inglés hasta 2026. Por su parte, Marcelino dio sus primeras palabras desde el Viejo Continente y manifestó que no dudó al momento de elegir su destino.

"Estoy muy contento de poder llegar y seguir mejorando mi rendimiento. Mi representante, un dirigente del Norwich y yo tuvimos algunas conversaciones después del partido entre Universidad Católica y Sao Paulo. Nos sentamos a conversar, me presentó los proyectos que tenía conmigo y las instalaciones del club. Y me encantó", reveló Núñez en un video publicado por el club.

"Estoy muy contento de ser el primer chileno, agradezco a todos los que me recibieron acá. Espero muy pronto poder empezar. El dirigente del Norwich nos presentó las proyecciones que tenía para mí y con mi representante no dudamos en venir", añadió.

"Me habían mostrado todo en un iPad, pero al verlo en persona me enamoré del lugar, las canchas, las instalaciones, el gimnasio, el camarín, es súper lindo. Me encantó", aseguró.

El volante nacional fue consultado por su experiencia en la selección y manifestó que compartir junto a la Generación Dorada de la Roja fue fundamental para este salto en su carrera.

"Es un sueño poder estar con la generación dorada en la selección, eso me ayudó mucho en mi carrera y eso se refleja estando acá. Mi meta es consagrarme acá, demostrar lo que vengo trabajando y conseguir cosas importantes", .

¿Qué pueden esperar de él? "Me gusta encarar harto, llegar siempre al área rival, convertir goles. Me caracterizo mucho en pelotas paradas, es mi fortaleza, también rematar desde fuera del área. Eso pueden esperar de mí", cerró.