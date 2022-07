Johnny Herrera dolido y con todo contra Azul Azul: “El presidente no existe, es como un hogar vacío”

Johnny Herrera no sólo tuvo un análisis futbolístico tras el triunfo de Colo Colo sobre Universidad de Chile en un nuevo Superclásico, sin oque fue más allá y fustigó duramente a Azul Azul por un resultado que complica, nuevamente, al Romántico Viajero con el descenso. “¿A quién le pedimos explicaciones? El presidente no existe en el club. Todo el mundo se dio cuenta con la última contratación, de Martín Parra, que no tengo nada en contra de él, que mandan jugadores. Lo mandan. Esa ‘nube dueña’ que es Sartor, la mandan. Está ultra claro. La casa de estudios se tiene que hacer cargo de esto, para mí es la única chance que hay”, lanzó el Samurai en Todos Somos Técnicos, de TNT Sports.

“Yo no tengo nada en contra de las sociedades anónimas, todo lo contrario, pero el problema de la U es que Azul Azul no representa a nadie, nadie sale a dar la cara, el gerente técnico es un cabro, no manda. Tristemente, es como un hogar vacío. Esa es mi sensación con esta Universidad de Chile”, prosiguió.

Y puso un ejemplo: “Conocí a todos los dirigentes anteriores, perdíamos todos juntos, el doctor (René) Orozco se iba a meter al Monumental y lo escupían, pero estaba”.

Finalmente, Herrera recordó que “cualquier hincha se dio cuenta que este plantel iba a pelear el descenso. Vimos los primeros amistoso en Argentina y se veía venir esto. No hay que ser un genio”.

Universidad de Chile ahora enfrentará a Unión Española el próximo domingo a las 15:45 horas en estado a definir, dado que el Santa Laura está en reparaciones de su cancha. Y lo hará a tres puntos del penúltimo, que es la zona de descenso.