Luego de dejar atrás la suspensión que recibió por dos partidos tras realizar gestos a hinchas de Universidad de Chiletras la derrota en el Superclásico, el delantero Lucas Cepeda volvió a la acción con Colo Colo en el polémico empate ante Evertonen Viña del Mar.

Durante el encuentro en el Estadio Sausalito, el extremo izquierdo fue clave en las principales acciones ofensivas del Cacique, incluso tuvo en sus pies la chance de liquidar el juego. Pese al resultado final, volvió a mostrar que fue el más desequilibrante de su equipo.

El tema es que de cara al próximo encuentro de Colo Colo con Universidad Católica, el reportero Cristián Alvarado de Radio ADN puso en alerta a los hinchas albos al indicar que Cepeda jugará este fin de semana su último cotejo con la camiseta alba.

Lucas Cepeda comienza a despedirse de Colo Colo

En su cuenta de X, el comunicador que sigue la actualidad del Cacique reveló que las negociaciones que comanda su representante Fernando Felicevich “están en su fase final”, y sin confirmar el equipo específico, ratificó que el futbolista tiene como destino Europa.

“Lucas Cepeda estaría viviendo sus últimos días en Colo Colo. El delantero de los albos jugaría el clásico ante Universidad Católica y dejaría el Estadio Monumental para continuar su carrera en Italia”, escribió en condicional Alvarado.

De ratificarse esta situación con el correr de los días, restará por conocer no sólo el cuadro del Calcio en el cual el atacante vivirá su primera experiencia internacional, sino que también la cifra económica que le dejará al club por su venta, la que podría sobrepasar los US$4 millones de dólares.

Los números del delantero en el Cacique

Lucas Cepeda llegó en enero del 2024 proveniente de Santiago Wanderers, y pese a que llegó en silencio, se convirtió a la postre en una de las máximas figuras ofensivas de Colo Colo, donde conquistó el Campeonato Nacional y la Supercopa.

En cuanto a sus estadísticas, en este año y medio con la camiseta alba disputó un total de 4.093 minutos durante 60 encuentros entre torneos locales y la Copa Libertadores. En ellos registra 13 goles y ocho asistencias, además de recibir ocho tarjetas amarillas.

¿Cuándo se despediría el extremo?

Por la fecha 20 en Liga de Primera, Colo Colo con Lucas Cepeda como titular recibirá este sábado 16 de agosto a Universidad Católica en el Estadio Monumental para la edición 188 del Clásico entre ambos “grandes”. El duelo comenzará a las 15:00 horas.