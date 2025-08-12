Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Actualidad

Metro de Santiago informa cambio de horario por partido de Universidad de Chile vs. Independiente

La medida se debe al horario en que se realizará el partido en el Estadio Nacional.

Por Franccesca Arnechino

Metro de Santiago anuncia cambios por partido en Estadio Nacional.
© PhotosportMetro de Santiago anuncia cambios por partido en Estadio Nacional.

Este miércoles Universidad de Chile retomará su camino en Copa Sudamericana y deberá enfrentar a Independiente de Avellaneda, por los octavos de final del torneo internacional; partido que se realizará en nada menos que en el Estadio Nacional.

A raíz de esto, Metro de Santiago decidió tomar medidas que se han repetido con duelos en el coloso de Ñuñoa y realizó una importante publicación para los hinchas Azules que utilizarán el tren subterráneo para movilizarse.

Revisa los cambios del Metro por partido en Estadio Nacional

El anuncio fue realizado a través de las redes sociales de Metro, con el siguiente mensaje para los hinchas Universitarios:

“¡Atención, hinchas! Este miércoles 13 extenderemos el horario en algunas estaciones de L3 y L6 hasta las 23:30 hrs. por el partido de Universidad de Chile vs. Independiente en el Estadio Nacional”.

Con los siguientes detalles sobre la extensión horaria:

  • Ingreso: solo por Estadio Nacional (L6)
  • Salida:
    • L3: Plaza Egaña, Universidad de Chile, Conchalí, Cardenal Caro y Plaza Quilicura.
    • L6: Cerrillos, Franklin, Ñuble, Ñuñoa y Los Leones.
  • Combinación disponible: de L6 a L3 en Ñuñoa
Publicidad
¿Va por Disney+? Dónde ver ONLINE a U. de Chile vs. Independiente por Copa Sudamericana 2025

ver también

¿Va por Disney+? Dónde ver ONLINE a U. de Chile vs. Independiente por Copa Sudamericana 2025

¿A qué hora es el partido de la U. de Chile vs. Independiente?

Universidad de Chile vs. Independiente de Avellaneda, se enfrentan este miércoles 13 de agosto, desde las 20:30 horas de Chile, en el Estadio Nacional, en el duelo de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

    Lee también
    Oficial: Martín Rodríguez deja Ñublense como a Colo Colo 2021
    Chile

    Oficial: Martín Rodríguez deja Ñublense como a Colo Colo 2021

    El exorbitante precio del anillo que Cristiano Ronaldo le dio a Georgina
    Noticias

    El exorbitante precio del anillo que Cristiano Ronaldo le dio a Georgina

    Minuto a minuto: Tanke Ewert va por su contrato en UFC
    Redsport

    Minuto a minuto: Tanke Ewert va por su contrato en UFC

    Video: Ben Brereton es titular, se viste de 10 y ayuda en el triunfo del Soton
    Chile

    Video: Ben Brereton es titular, se viste de 10 y ayuda en el triunfo del Soton

    COMENTARIOS
    Gordon moody
    Better Collective Logo