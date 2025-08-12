Este miércoles Universidad de Chile retomará su camino en Copa Sudamericana y deberá enfrentar a Independiente de Avellaneda, por los octavos de final del torneo internacional; partido que se realizará en nada menos que en el Estadio Nacional.
A raíz de esto, Metro de Santiago decidió tomar medidas que se han repetido con duelos en el coloso de Ñuñoa y realizó una importante publicación para los hinchas Azules que utilizarán el tren subterráneo para movilizarse.
Revisa los cambios del Metro por partido en Estadio Nacional
El anuncio fue realizado a través de las redes sociales de Metro, con el siguiente mensaje para los hinchas Universitarios:
“¡Atención, hinchas! Este miércoles 13 extenderemos el horario en algunas estaciones de L3 y L6 hasta las 23:30 hrs. por el partido de Universidad de Chile vs. Independiente en el Estadio Nacional”.
Con los siguientes detalles sobre la extensión horaria:
- Ingreso: solo por Estadio Nacional (L6)
- Salida:
- L3: Plaza Egaña, Universidad de Chile, Conchalí, Cardenal Caro y Plaza Quilicura.
- L6: Cerrillos, Franklin, Ñuble, Ñuñoa y Los Leones.
- Combinación disponible: de L6 a L3 en Ñuñoa
¿A qué hora es el partido de la U. de Chile vs. Independiente?
Universidad de Chile vs. Independiente de Avellaneda, se enfrentan este miércoles 13 de agosto, desde las 20:30 horas de Chile, en el Estadio Nacional, en el duelo de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.