Este miércoles Universidad de Chile retomará su camino en Copa Sudamericana y deberá enfrentar a Independiente de Avellaneda, por los octavos de final del torneo internacional; partido que se realizará en nada menos que en el Estadio Nacional.

A raíz de esto, Metro de Santiago decidió tomar medidas que se han repetido con duelos en el coloso de Ñuñoa y realizó una importante publicación para los hinchas Azules que utilizarán el tren subterráneo para movilizarse.

Revisa los cambios del Metro por partido en Estadio Nacional

El anuncio fue realizado a través de las redes sociales de Metro, con el siguiente mensaje para los hinchas Universitarios:

“¡Atención, hinchas! Este miércoles 13 extenderemos el horario en algunas estaciones de L3 y L6 hasta las 23:30 hrs. por el partido de Universidad de Chile vs. Independiente en el Estadio Nacional”.

Con los siguientes detalles sobre la extensión horaria:

Ingreso: solo por Estadio Nacional (L6)

Salida: L3: Plaza Egaña, Universidad de Chile, Conchalí, Cardenal Caro y Plaza Quilicura. L6: Cerrillos, Franklin, Ñuble, Ñuñoa y Los Leones.



Combinación disponible: de L6 a L3 en Ñuñoa

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Va por Disney+? Dónde ver ONLINE a U. de Chile vs. Independiente por Copa Sudamericana 2025

¿A qué hora es el partido de la U. de Chile vs. Independiente?