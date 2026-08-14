Uno de los futbolistas más famosos del mundo en redes sociales se quedó en el banco para el duelo con Vasco Da Gama y su técnico Pablo Sánchez explicó los motivos.

Por esas cosas que sólo se generan en redes sociales, el mundo estaba muy atento a lo que podía ocurrir en Río de Janeiro, donde el futbolista neozelandés Tim Payne, fenómeno viral del Mundial 2026, podía hacer su debut en Copa Sudamericana.

Esto porque su equipo, Olimpia de Paraguay, visitaba al Vasco da Gama del ex Colo Colo Alan Saldivia, en el duelo de ida por octavos de final del certamen continental. Sin embargo, el jugador de los 5.4 millones de seguidores en Instagram no pisó la cancha del São Januario.

Es que su entrenador, Pablo “Vitamina” Sánchez prefirió dejarlo en el banco de suplentes y poner en su lugar a otro de los refuerzos que llegó al elenco guaraní este semestre, como es el lateral chileno Esteban Matus, y en conferencia de prensa explicó la decisión.

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En Olimpia aclaran por qué Matus en lugar de Tim Payne

Fue en conversación con el periodista José Tomás Fernández que el ex DT de Everton y Palestino se refirió a la llegada del otrora futbolista de Audax al equipo. “Teníamos intención de traer a Dilan Zúñiga, y tenía que ver con que te juega de igual manera tanto por izquierda como por derecha”, indicó.

“Ahora, cuando se completó la llegada de Tim Payne, ahí ya fuimos a buscar un especialista y a Esteban lo conozco porque lo subí al primer equipo de Audax en el año 2021″, añade Sánchez quien explica por qué lo usó de titular en Brasil sobre el oceánico.

“Sé lo que es como persona, sé lo que nos puede dar como jugador y después, en el lapso en el que yo ya no lo dirigí, es en realidad donde él se empezó a afianzar y empezó a lograr todo lo que le permitió llegar hoy a Olimpia“, finalizó Vitamina.

¿Cuándo es la revancha?

Tim Payne tiene una oportunidad para estrenarse en Copa Sudamericana el próximo jueves 20 de agosto, cuando Olimpia reciba a Vasco da Gama en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción desde las 18:00 horas.

En síntesis