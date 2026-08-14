Tras la alerta de escritoriazo en la Liga de Ascenso hubo nueva información que hunde a los talquinos. Respira San Marcos de Arica, por ahora.

Siguen las malas noticias para Rangers en su misión por evitar el descenso de Primera B a la Segunda División, lo que parece cada vez más probable. Los piducanos quedaron a 10 puntos del penúltimo, tras triunfo de Santa Cruz 2-1 ante Curicó.

Y por si fuera poco, una de las cartas que ilusionaban a los hinchas rojinegros era una denuncia en la Gerencia de Ligas. Ahí la Unidad de Control Financiero arremete contra San Marcos de Arica, lo que invocó un escritoriazo para castigar a los nortinos y “salvar” a Rangers.

Sin embargo, en las últimas horas se conocieron más detalles administrativos del caso ariqueño. Fue así que llegó el mazazo para Rangers, ya que los antecedentes le ponen la lápida de una resta de puntos al Santo.

El caso San Marcos y la arremetida de Rangers

Desde Primera B Chile avisaron que ante las informaciones por una resta de puntos que mande a San Marcos de Arica al fondo de la tabla, dicha resolución difícilmente suceda. Por eso, Rangers pierde una de las chances que lo ilusionaban con la salvación.

“La denuncia contra San Marcos no daría para mover la tabla de una manera considerable, ni siquiera debiese dar para resta de puntos. Sí le podría acarrear una sanción como Curicó de no poder fichar, porque podría haber superado el límite del fair play financiero”, avisó el programa Estamos en la B.

Siguiendo con la información citada, en Rangers aún no hacen una denuncia porque “San Marcos tendría una cartita debajo de la manga, que es muy similar a lo que pasó en Deportes Limache”.

ver también Video: Ivo Basay dice que cree en brujerías y estalla por eventual renuncia a Rangers en la Primera B

“La denuncia ni siquera estaría dentro del plazo. Por eso, de resultar sancionado, podrían ir a la Segunda Sala y opten por lo que pasó con Deportes Limache y lo dejarían nulo”, cerraron.