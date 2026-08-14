El exdefensor de U. de Chile y compañero de Díaz en La Roja cuestionó las críticas que recibió el capitán azul en las últimas semanas.

La salida de Marcelo Díaz del fútbol profesional sigue generando reacciones. Tras el anuncio de su retiro, Gonzalo Jara entregó su respaldo al histórico volante de Universidad de Chile y cuestionó parte de las críticas que recibió durante las últimas semanas.

El exdefensor azul y compañero de Díaz en la Selección Chilena analizó la situación en TNT Sports, con énfasis en el contexto que debió enfrentar el capitán universitario dentro del club.

Marcelo Díaz se retira del fútbol a los 39 años

Gonzalo Jara cuestiona las críticas a Díaz

“Es lamentable que se vea expuesto a todo lo que hoy día Universidad de Chile estaba viviendo”, comentó Jara, apuntando principalmente a la situación relacionada con Michael Clark.

El exzaguero también recordó la responsabilidad que implica portar la jineta de un equipo grande, especialmente cuando existen conflictos o situaciones complejas alrededor de la institución.

“Él sabe muy bien también, es un poco el peso que tienen que llevar los capitanes de los equipos grandes. Yo creo que Marcelo lo tiene más que claro”, sostuvo.

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El campeón de América con La Roja no se quedó ahí y defendió directamente a su excompañero de selección frente a los cuestionamientos que recibió por su rol como capitán de Universidad de Chile.

“Pero creo que en esta pasada ha sido un poco injusta la mano cargándosela a él por todo lo que había salido”, afirmó Jara.

Marcelo Díaz anuncia su retiro del fútbol

Díaz anunció oficialmente su retiro del fútbol profesional a los 39 años, cerrando una carrera marcada por sus pasos por el fútbol extranjero, la Selección Chilena y Universidad de Chile, club donde se formó y consiguió múltiples títulos.

La decisión llegó en medio de días movidos para los azules, que ahora deberán afrontar el duelo ante Limache mientras asimilan la partida de uno de los referentes más importantes de su historia reciente.

Para Jara, la figura del mediocampista debe ser evaluada considerando también el peso que implica ser capitán de la U en momentos de alta tensión institucional.

En resumen…