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Universidad de Chile

Franco Calderón fuera de citación en la U rumbo a Limache y todo apunta a su adiós

En medio de los rumores que lo vinculan con Independiente y tras la llegada de Igor Lichnovsky, el central argentino quedó fuera de la citación para este fin de semana.

Por Alfonso Zúñiga

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Franco Calderón más cerca de su adiós de la U de Chile.
© PhotosportFranco Calderón más cerca de su adiós de la U de Chile.

Luego del último fichaje de Igor Lichnovsky y en medio de los rumores que apuntan a su salida rumbo a su país natal, el defensor argentino Franco Calderón quedó afuera de la citación en Universidad de Chile para el duelo de este sábado ante Deportes Limache.

Según reveló el medio partidario Emisora Bullanguera, el técnico azul Fernando Gago decidió bajar al Chaco del bus que llevó al plantel hasta la Región de Valparaíso por razones técnicas, lo que de inmediato abre la puerta a un posible adiós.

La publicación advierte que a raíz de la ausencia de Calderón, quien toma su lugar en la lista de convocados en la U es el joven volante Lucas Barrera, quien vuelve tras su suspensión por tarjetas amarillas el último fin de semana. Se vienen tiempos turbulentos para el central.

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Calderón más cerca de su salida de la U

Es un hecho que la temporada 2026 no es de las mejores para el ex Unión de Santa Fe, quien perdió su puesto en el equipo tanto por los cambios de esquema como por decisiones de Gago que prefirió a nombres como Bianneider Tamayo o Nicolás Ramírez.

De hecho, los números que registra este año en la U prueban su mal momento. En la actual campaña disputó hasta ahora un total de 1.475 minutos en 20 encuentros, 15 de ellos como titular, sin anotar goles ni asistencias, donde recibió cuatro tarjetas amarillas.

Si a todo lo anterior, le sumamos el interés que surgió en Independiente, especialmente tras la salida de Gustavo Quinteros como entrenador, para tenerlo en sus filas, todo apunta a que será cuestión de días para que se concrete su salida.

Franco Calderón más cerca de su salida en Universidad de Chile (Photosport)

Franco Calderón más cerca de su salida en Universidad de Chile (Photosport)

¿Cuándo juegan los azules?

Sin Franco Calderón en la convocatoria, Universidad de Chile visitará a Deportes Limache en el Estadio Lucio Fariña de Quillota, este sábado 15 de agosto desde las 17:30 horas.

En síntesis

  • El defensor Franco Calderón quedó marginado de la citación en la U. de Chile por decisión técnica.
  • El zaguero argentino perdió la titularidad bajo el mando de Fernando Gago y registra un mal año.
  • Ante el fuerte interés de Independiente, todo indica que el jugador dejará pronto la institución.
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