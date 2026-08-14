El entrenador del cuadro azul está muy conforme con los puestos que pudo reforzar de cara al cierre de la temporada 2026.

Universidad de Chile atraviesa por el mejor momento de la temporada en la Liga de Primera, porque suma cuatro victorias de forma consecutiva y aún sueña con pelear el título con Colo Colo.

Los azules han ganado todos los encuentros de la segunda rueda, y a pesar de ello, están a 12 puntos del líder, pero mantienen la ilusión de poder acercarse en la tabla.

El momento de la U fue analizado por su entrenador, Fernando Gago, quien además destacó a Gonzalo Reyna, Tobías Reinhart e Igor Lichnovsky, los tres fichajes que sumó el club para el segundo semestre.

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Fernando Gago destaca el arribo de Igor Lichnovsky a la U

El último refuerzo que llegó al elenco estudiantil fue Igor Lichnovsky, situación que valoró Gago en conferencia de prensa.

“Estoy muy conforme con los que llegaron. Hay dos futbolistas que ya jugaron e Igor todos sabemos la clase de jugador que es, nos va a aportar desde su temperamento, jerarquía y calidad, hay que ponerlo en forma lo más rápido posible para que pueda estar pronto en el campo y juegue”, dijo el argentino.

Fernando Gago habla del momento de la U. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

Además, el ex volante de Real Madrid indicó que deben evaluar la condición en la que llega el seleccionado nacional, quien no ha tenido mucho ritmo de competencia en la temporada.

“No sabemos cómo está, vamos a ver su evolución física y futbolística, no le pongamos la fecha de cuándo va a estar… Tiene unas condiciones impresionantes, jerarquía, jugador de selección, nos aportará dentro y fuera de la cancha, pero no le pongamos plazos. Veremos cómo entrena y ahí analizaremos cuándo estará disponible“, agregó Gago sobre Lichnovsky.

Universidad de Chile sale a la cancha este sábado, cuando se mida ante Deportes Limache con la obligación de ganar para meterle presión a Colo Colo en la lucha por el título.

En síntesis

Universidad de Chile suma cuatro victorias consecutivas y se ubica a 12 puntos del líder.

suma cuatro victorias consecutivas y se ubica a 12 puntos del líder. El entrenador Fernando Gago destacó la llegada del nuevo refuerzo Igor Lichnovsky .

destacó la llegada del nuevo refuerzo . La U enfrentará este sábado a Deportes Limache con la obligación de ganar.

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¿Cuándo y a qué hora juega Deportes Limache vs Universidad de Chile por la Liga de Primera?

El partido entre Deportes Limache y Universidad de Chile por la fecha 19 de la Liga de Primera se jugará este sábado 15 de agosto, a partir de las 17:30 horas, en el estadio Lucio Fariña de Quillota.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera