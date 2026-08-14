El Cacique enfrentará a los rancagüinos con su tercera indumentaria, lanzada para los últimos meses del 2026.

Colo Colo quiere seguir en lo más alto de la Liga de Primera 2026 este domingo 16 de agosto, cuando desde las 17:30 horas reciba a O’Higgins de Rancagua en el Estadio Monumental por la fecha 19.

Los albos son hace rato y de forma bastante cómoda los absolutes líderes del torneo. El equipo de Fernando Ortiz suma tras 18 partidos jugados un total 45 puntos, sacándole doce de ventaja a su más cercano perseguidor, la U.

Para este compromiso ante los rancagüinos el del Tano buscará mantener esa distancia, y para eso lo hará con una nueva camiseta que hace rato que está dando por las redes sociales de los albos.

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La nueva camiseta que Colo Colo utilizará ante O’Higgins

De acuerdo a información entregada por el sitio DaleAlbo, los albos estrenarán su tercera indumentaria este domingo ante O’Higgins. Confeccionada por la marca Adidas, el Cacique cambiará la tricolor lanzada el año pasado por un nuevo modelo plateado.

Fue el portal especializado Footy Headlines el encargado de filtrar este nuevo diseño hace algunos meses. En este, además del plateado como color base, destaca que el escudo cambiará su tradicionales tonos para adoptar un diseño monocromático.

La camiseta con que Colo Colo recibirá a O’Higgins este domingo en el Monumental.

El plateado se toma el diseño de la nueva camiseta del Cacique.

Cabe destacar que O’Higgins llegará a este partido ante los albos luego de caer por 3-1 ante Deportes Limache en la pasada fecha. El equipo de Lucas Bovaglio marcha en el puesto 11° con 23 puntos, a tres de meterse en puestos de copas internacionales.

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En síntesis