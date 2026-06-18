En las ultimas horas salió a la luz una supuesta polera que utilizará la Roja, dejando atrás a la empresa que hoy la viste. Sin embargo, no todo es como lo pintan.

La supuesta nueva camiseta de Chile ha generado un enorme revuelo entre los hinchas. En las últimas horas se conoció que la Roja prepara un cambio radical a su indumentaria, dejando atrás a la marca que hoy la viste para dar paso a otra era.

A través de redes sociales se difundió un rumor de una modificación en el auspiciador del Equipo de Todos. Pero eso no fue lo único, ya que además se ha mostrado una polera que ha provocado un debate y que salieron a desmentir para evitar malos entendidos.

Y es que si bien es real que se prepara un nuevo acuerdo con otra empresa, la foto que se ha compartido no es real. O por lo menos no por ahora, ya que faltan detalles para que se comience a trabajar en el diseño de la próxima armadura de la Roja.

Chile prepara cambio de camiseta: descartan imagen viral

Chile sí cambiará de auspiciador y camiseta, pero no es la que se ha estado difundiendo en las últimas horas. Pese a que hay un acuerdo en camino, descartaron de lleno que la supuesta polera sea la que use la Roja desde el 2027.

La supuesta nueva camiseta de Chile, con una marca nueva, es falsa. Foto: X (ex Twitter).

Fue el periodista Rodrigo Hernández quien en Los Tenores Mañaneros de Radio ADN contó los detalles de las conversaciones que hay entre la ANFP y la marca Marathon. “Hay negociaciones muy avanzadas, el acuerdo es inminente“, señaló.

Pero más allá de que las cosas están bien encaminadas, todavía no hay nada listo en el papel como para tener una nueva camiseta de Chile diseñada. “Hay un acuerdo de palabra, pero se tiene que refrendar con la firma“.

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Para que no quedaran dudas, el periodista enfatizó en que la imagen que se ha viralizado no es real. “Este modelo es un fake. Podemos decir que esta no será la camiseta de Chile“.

“La marca sí, quizás sea un diseño similar, pero no están probando diseños ni que haya sido elaborado por la marca. Eso no, es un cazabobos. No es la futura camiseta de Chile“, sentenció.

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De esta forma, quedará esperar para ver cómo es que termina el vínculo con adidas y así dar paso a esta nueva era. Chile prepara cambios importantes después de años de fracasos que traen, entre otras cosas, este tipo de decisiones que no están lejos de la polémica.

Los próximos partidos de Chile

Chile espera por su nueva camiseta mientras trabaja con la mira puesta en la próxima fecha FIFA. En el mes de septiembre la Roja enfrentará a Canadá el día 26 y a Estados Unidos el 29, con programación por definir.

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En resumen, la camiseta de Chile