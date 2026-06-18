La supuesta nueva camiseta de Chile ha generado un enorme revuelo entre los hinchas. En las últimas horas se conoció que la Roja prepara un cambio radical a su indumentaria, dejando atrás a la marca que hoy la viste para dar paso a otra era.
A través de redes sociales se difundió un rumor de una modificación en el auspiciador del Equipo de Todos. Pero eso no fue lo único, ya que además se ha mostrado una polera que ha provocado un debate y que salieron a desmentir para evitar malos entendidos.
Y es que si bien es real que se prepara un nuevo acuerdo con otra empresa, la foto que se ha compartido no es real. O por lo menos no por ahora, ya que faltan detalles para que se comience a trabajar en el diseño de la próxima armadura de la Roja.
Chile prepara cambio de camiseta: descartan imagen viral
Chile sí cambiará de auspiciador y camiseta, pero no es la que se ha estado difundiendo en las últimas horas. Pese a que hay un acuerdo en camino, descartaron de lleno que la supuesta polera sea la que use la Roja desde el 2027.
La supuesta nueva camiseta de Chile, con una marca nueva, es falsa. Foto: X (ex Twitter).
Fue el periodista Rodrigo Hernández quien en Los Tenores Mañaneros de Radio ADN contó los detalles de las conversaciones que hay entre la ANFP y la marca Marathon. “Hay negociaciones muy avanzadas, el acuerdo es inminente“, señaló.
Pero más allá de que las cosas están bien encaminadas, todavía no hay nada listo en el papel como para tener una nueva camiseta de Chile diseñada. “Hay un acuerdo de palabra, pero se tiene que refrendar con la firma“.
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Para que no quedaran dudas, el periodista enfatizó en que la imagen que se ha viralizado no es real. “Este modelo es un fake. Podemos decir que esta no será la camiseta de Chile“.
“La marca sí, quizás sea un diseño similar, pero no están probando diseños ni que haya sido elaborado por la marca. Eso no, es un cazabobos. No es la futura camiseta de Chile“, sentenció.
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De esta forma, quedará esperar para ver cómo es que termina el vínculo con adidas y así dar paso a esta nueva era. Chile prepara cambios importantes después de años de fracasos que traen, entre otras cosas, este tipo de decisiones que no están lejos de la polémica.
Los próximos partidos de Chile
Chile espera por su nueva camiseta mientras trabaja con la mira puesta en la próxima fecha FIFA. En el mes de septiembre la Roja enfrentará a Canadá el día 26 y a Estados Unidos el 29, con programación por definir.
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En resumen, la camiseta de Chile
- Negociaciones inminentes con Marathon: Es real que la Selección Chilena prepara un cambio radical de indumentaria. Según informó el periodista Rodrigo Hernández en Radio ADN, existen conversaciones “muy avanzadas” y un “acuerdo de palabra” inminente entre la ANFP y la marca deportiva ecuatoriana Marathon para convertirse en el nuevo auspiciador técnico de “la Roja”.
- La camiseta viralizada es un FAKE: A pesar del revuelo y el debate generado en redes sociales, la imagen que circula de una supuesta nueva polera no es real. Se descartó de plano que ese diseño sea el que utilizará el “Equipo de Todos”, calificando la foto como un “cazabobos” ya que aún no se ha comenzado a trabajar oficialmente en el diseño de la próxima “armadura”.
- El fin de la era Adidas y el plazo: Este cambio de sponsor marcará el fin del vínculo actual con Adidas. Se espera que el nuevo acuerdo con Marathon se refrende con la firma en el papel prontamente, proyectando que la nueva marca vista a todas las categorías de la Selección de Chile a partir del año 2027.