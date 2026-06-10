El delantero temía una enorme sanción tras el pedido de los árbitros. Sin embargo, el panorama no es tan terrible como lo pintan.

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Javier Correa tiene preocupado a Colo Colo después de sus polémicas declaraciones el fin de semana. Luego de la derrota del Cacique ante Huachipato, el atacante disparó con todo contra el árbitro Nicolás Gamboa, lo que le ha significado una amenaza de quedar 10 fechas fuera de las canchas.

La Comisión de Árbitros no aguantó las palabras del goleador albo, quien dijo que “es una cosa increíble: siempre que nos toca, nos caga. Siempre. Viene de hace años” sobre el juez. Los silbantes pidieron al Tribunal de Disciplina dejar al argentino casi toda la segunda rueda afuera, lo que había encendido alarmas que este miércoles se apagaron.

Y es que si bien se especuló mucho con una sanción ejemplar, revelaron que el panorama no es tan terrible para el atacante del Cacique. De hecho, no debería pasar más allá de un par de jornadas y que deberá cumplir sí o sí en la Liga de Primera por un tema reglamentario.

Javier Correa no tendrá 10 fechas de castigo y alivia a Colo Colo

A Javier Correa no le caerán tan duro como se rumoreaba. Justo cuando se conoció que la Comisión de Árbitros pidió 10 fechas de castigo para el delantero, lo cierto es que las novedades son un alivio para Colo Colo.

Javier Correa era amenazado con quedar fuera de casi toda la segunda rueda en Colo Colo. Foto: Photosport.

El periodista Jade Quiñones reveló que en el Tribunal de Disciplina no pescarán la solicitud de los jueces. “Las 10 fechas que pide el sindicato no tienen asidero“, señaló en el programa ESPN F90.

Los motivos son simples: “Actúa como ente autónomo, nada de lo que le digan personas o sindicatos ajenos pueden influir en la toma de decisiones del próximo martes“.

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Además, el reportero aseguró que Javier Correa tendrá que cumplir cualquier castigo en el torneo. “Una posible sanción sería para la Liga de Primera porque el artículo °44 del Código de Procedimientos y Penalidades es claro: si termina el torneo, esto corre para el siguiente torneo de la ANFP. La Copa Chile es de la federación, aparte. Serían para el segundo semestre“.

Finalmente, remarcó en un detalle que deja un poco más claro el panorama ante una posible ausencia de las canchas. “El tribunal se rige por el informe y ahí destaca que es lenguaje ofensivo, lo que es entre uno y tres partidos, lo que podría recibir”.

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Colo Colo espera a la decisión que tome el Tribunal de Disciplina para saber por cuántas jornadas perderá a Javier Correa. El delantero pidió perdón de manera pública para reducir cualquier castigo severo y no le queda más que quedar atento a lo que se defina el martes.

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En resumen, Colo Colo y Correa