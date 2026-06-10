En conferencia de prensa, Jonathan Villagra se refirió a la situación de Javier Correa y una eventual sanción para el delantero de Colo Colo.

Javier Correa vuelve a estar en el centro de una polémica. Este miércoles, el delantero de Colo Colo pidió disculpas públicas por sus fuertes dichos contra Nicolás Gamboa en la Copa de la Liga.

“Acá estoy pidiendo disculpas por mis declaraciones del domingo. Fueron desacertadas, en caliente, no fue el momento ni con ánimo de ofender a nadie“, dijo en un video difundido por el club.

Y es que el Sindicato de Trabajadores Árbitros Profesionales (Arbifup) presentó una denuncia formal contra el jugador y pidió un castigo de 10 fechas en su contra. Sus disculpas buscan aplacar esa eventual consecuencia.

“Esperemos que la situación de Javi pase como ha pasado todas las otras veces. Eso ya se cerró, lo cerramos cuando terminó el partido el otro día”, contó Jonathan Villagra, su compañero, en conferencia de prnesa.

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Javier Correa espera por la decisión del Tribunal de Disciplina de la ANFP

Javier Correa quedó citado para la sesión del martes 17 de junio en el Tribunal de Disciplina de la ANFP. En el Monumental esperan que, tal como en episodios pasados, las disculpas eviten un castigo para el futbolista.

Esto ya le funcionó al Cacique el año pasado, cuando Jorge Almirón se retractó de polémicos dichos contra Piero Maza y evitó un gran problema en el fútbol chileno. Entonces, eso sí, no había sido denunciado como Correa.