El director técnico argentino habló de la situación del ex jugador de Colo Colo, quien no está jugando en la MLS.

Uno de los jugadores más queridos por los hinchas de Colo Colo de los últimos años es Maximiliano Falcón, quien estuvo 5 años en el cuadro popular.

El Peluca era el jugador favorito de muchos en el elenco albo, sin embargo, perdió varios adeptos por su abrupta salida del club, ya que no quiso unirse a la pretemporada en 2025 para firmar por Inter Miami.

El defensor uruguayo cuando llegó a la MLS era titular indiscutido en el equipo de Lionel Messi, pero ahora perdió terreno y no es considerado por el entrenador Ángel Guillermo Hoyos, por lo que se habló de una salida del conjunto rosa.

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Hoyos aclara el futuro de Peluca Falcón en Inter Miami

El ex director técnico de la U, que se quedó con el cargo en el elenco floridano tras ser interino, habló del momento que atraviesa el ex defensor de Colo Colo.

“La situación de Maxi es de un colectivo, que uno cree que puede jugar más él u otro jugador. Es una forma de ver”, dijo Hoyos acerca del presente del chascón.

Maximiliano Falcón es suplente en Inter Miami. (Photo by Megan Briggs/Getty Images)

“Maxi está íntegramente a disposición a nivel de todo lo que es el cuerpo técnico y el equipo. Tendrá su oportunidad en su momento, pero hemos visto alguna situaciones en la cual queríamos a uno u otro jugador, pero nada a nivel personal”, agregó.

Por último, Hoyos descartó que Maxi Falcón pueda dejar Inter Miami en el corto plazo: “no hay opción que salga del equipo”.

Maximiliano Falcón no pasa por un buen momento en Inter Miami, donde apenas suma 817 minutos en la temporada.

En síntesis

Maximiliano Falcón dejó Colo Colo en 2025 para firmar por el Inter Miami.

dejó Colo Colo en 2025 para firmar por el Inter Miami. El entrenador Ángel Guillermo Hoyos descartó la salida de Falcón del equipo estadounidense.

descartó la salida de Falcón del equipo estadounidense. El defensor uruguayo apenas suma 817 minutos disputados en la presente temporada.