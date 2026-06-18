El Peluca no lo pasa bien en la MLS y desde su representación ya se mueven para devolverlo al fútbol sudamericano. Días claves para el uruguayo.

Maxi Falcón terminó en la banca en los cuatro últimos duelos del Inter de Miami, perdiendo terreno tras sus inicios como un titular indiscutido. Por eso, asoman vientos de cambio en el equipo de Lionel Messi.

Tras arribar con polémica desde Colo Colo a inicios del 2025, el Peluca podría estar viviendo sus últimos días en la MLS. Es más, se habla de un posible regreso a su casa, en liga donde ya jugó y brilló.

“Maxi Falcón fue ofrecido a Nacional junto con Gabriel Neves y Alan Medina. Gerardo Arias espera el retorno de Flavio Perchman a Uruguay para comenzar las negociaciones por los tres casos, en caso de interesarle al tricolor”, informó el periodista Rodri Vásquez, de Sport 890 y Revista Centenario Uruguay.

El contrato y la última campaña de Maxi Falcón

Maxi Falcón fue perdiendo terreno en las últimas jornadas vistiendo la camiseta del Inter de Miami. Por eso, desde Uruguay avisan que fue ofrecido a Nacional de Montevideo, un grande continental que jugará Copa Sudamericana este segundo semestre.

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El Peluca tiene contrato hasta 2028 con los rosados de Estados Unidos, aunque la campaña de este año dejó un sabor agridulce en el equipo y el propio jugador. Solo nueve titularidades en el primer semestre.

Falcón sufrió una lesión que lo borró del mapa en algunos duelos y le costó retomar nivel en el regreso. Ahora desde Uruguay lo miran de reojo, considerando que tras saltar del Rentistas a Colo Colo, está más consolidado.

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Pese a que en Miami ha hecho numerosos guiños de su fanatismo por los albos, aún está en la retina de los hinchas su polémica salida hace un año y medio. Falcón “se fue a la mala”, presionando para dejar el equipo rumbo a la MLS.