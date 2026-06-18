El volante de Alianza Lima, que viene de gritar campeón en este semestre en Perú de la mano de Pablo Guede, aseguró que su deseo era colgar los botines en el club que lo formó.

Esteban Pavez protagonizó una de las salidas más comentadas que tuvo Colo Colo de cara a este 2026. El volante y capitán del Cacique perdió mucho espacio con Fernando Ortiz como DT, por lo que optó armar las maletas para partir a Alianza Lima.

En suelo peruano el jugador de 36 años logró tener ese protagonismo que tanto buscaba. De la mano de Pablo Guede pudo gritar campeón del Apertura, aunque eso no le pudo devolver su gran deseo para esta temporada 2026.

Y es que entrevista con el programa Tipster, el ex capitán albo reveló cual era su aspiración para este 2026 que ya está en tierra media: poder retirarse con la camiseta del Popular.

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Pavez revela que quería retirarse en Colo Colo

El volante afirmó que “me dolió mucho cuando no me citaron por segunda vez consecutiva. Nunca me había pasado. Sabía que me podía tocar en algún momento, pero cuando llega, de verdad que duele. Seguía entrando de la misma forma, pero duele, porque todavía me sentía capacitado para jugar”.

“Cuando me llegó la oportunidad de Alianza no lo dudé, porque está Pablo (Guede) que me conoce muy bien y yo también lo conozco”, agregó.

Esteban Pavez perdió su lugar en Colo Colo tras un 2025 muy irregular. | Foto: Photosport.

En ese sentido, Pavez aseguró que “antes de eso yo no me quería ir de Colo Colo, mi familia sabe. Yo quería terminar este año ahí. Quería retirarme en Colo Colo, pero el fútbol va cambiando, es de momentos. El año pasado no fue bueno personalmente y tampoco en lo grupal”.

“La mejor decisión fue haberme ido a Alianza. El año pasado hubo un par de entrenamientos en los que iba a entrenar y daba lo mejor de mí, pero no estaba feliz. Eso va contra mí. Yo amo el fútbol y sigo entrenando como un niño todavía”, añadió.

Para cerrar, el ex capitán albo enfatizó en que “fue una muy buena decisión haberme ido. Volví a reencantarme con el fútbol. Estoy disfrutando en Alianza y, aparte, es un equipo grande, así que contento por eso”.

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En síntesis