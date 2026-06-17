Paolo Guerrero elogió a Esteban Pavez, quien es su compañero en Alianza Lima y a quien, en pocos meses, considera un referente.

En el Mundial hay un lindo paseo de figuras de todos los países. Uno de ellos es Paolo Guerrero, crack que jugó con Perú en Rusia 2018 y que aún se mantiene vigente en el fútbol, actuando en Alianza Lima a sus 42 años.

Ahí comparte camarín con Esteban Pavez, jugador con el que ha hecho una linda amistad en solo un semestre. Y en charla con Redgol, el delantero incaico se deshizo en elogios para el ex capitán de Colo Colo.

“Esteban es un gran tipo, nos conocemos hace poco pero parecería que fuese hace muchos años”, manifestó en una actividad de Conmebol realizada en Miami.

Agregó que “conversamos mucho, se está convirtiendo en uno de los referentes más importantes del club. Viene jugando bien, haciendo una gran temporada”, agregó Guerrero.

Luego señaló que “la amistad que construimos es muy linda, es muy simpático, conversamos y no le gusta perder, lo que es importante sobre todo para los aliancistas, que están acostumbrados a ganar”.

Pavez fue campeón con Alianza Lima el primer semestre

Guerrero sorprendido por la salida de Pavez de Colo Colo

Consultado por el renacer que tuvo Pavez en Perú, agregó que al conocer lo que le pasó el año pasado en el Monumental quedó sorprendido.

“Me parece raro que lo haya pasado mal en Colo Colo, sabiendo todo el talento que tiene. Es un gran jugador y como persona ni que hablar”, manifestó. “Que continúe así, de la misma manera, construyendo una historia bonita”, agregó.

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También tuvo tiempo para nombrar a otros jugadores chilenos que le llenan el gusto, nombrando específicamente a cuatro delanteros.

“Tengo varios, Alexis Sánchez un gran jugador, Chupete Suazo también o los históricos como Matador Salas y Bam Bam Zamorano“, cerró Paolo Guerrero.