Luego de sus problemas cardiovasculares, llegó un nutrido contingente de los azules a la clínica en la comuna de Vitacura.

Universidad de Chile ha seguido de cerca la situación de salud de Fernando Gago, quien presentó problemas cardiovasculares por lo que tuvo que ser intervenido de urgencia.

Una situación que sucedió tras el triunfo por 2-0 ante O’Higgins por la Liga de Primera 2026, pero que fue informada esta mañana a los hinchas bullangueros por redes sociales.

En ese sentido, la familia del técnico se ha dejado ver en la clínica privada donde está hospitalizado el técnico argentino, además de parte del cuerpo técnico y la dirigencia liderada por Cecilia Pérez.

Fabricio Coloccini ingresó a la clínica para ver a Fernando Gago. Foto: Redgol.

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Directivos de la U y la familia con Fernando Gago

Fernando Gago está hospitalizado en una clínica del sector de Vitacura, donde está acompañado de su esposa y familia, quienes siguen de cerca la situación médica del argentino.

Pero no están solos porque también arribó la presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, donde ya estaba parte del directorio y trabajadores en Universidad de Chile.

Entre ellos se pudo ver a su ayudante Fabricio Coloccini, el gerente deportivo Manuel Mayo, el gerente general Ignacio Asenjo, entre otros nombres que trabajan en la U.

Se espera dentro de los próximos minutos una vocería oficial de parte de la presidenta de la U, además un parte médico de parte de la clínica informando la situación.

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