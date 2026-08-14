El ex delantero de Unión La Calera y O'Higgins se viste de corto nuevamente en Argentina. Fue anunciado como rockstar.

El nombre de Marcelo Larrondo es conocido en Chile y hoy hace noticia en argentina. El delantero que militó en equipos como Unión La Calera, O’Higgins y breve paso por Audax, retorna a la actividad a tres años del retiro.

El ariete que en su momento fue comprado por tres millones de dólares por River Plate había colgado los botines en 2023, defendiendo al Deportivo Maipú, de Argentina. Ahora fue oficializado en su nuevo club, al otro lado de la cordillera.

“Vuelve a hacer lo que ama en el club donde sus hijos disfrutan del deporte cada día”, lo anunció el Sportivo La Consulta, de Mendoza. Ahí Larrondo disputará el Torneo Regional Amateur.

El anuncio y la extensa carrera de Marcelo Larrondo

El delantero Marcelo Larrondo vuelve a vestirse de corto a sus 37 años, para jugar en el fútbol amateur de Argentina. El ariete que por años jugó en el fútbol chileno fue anunciado como estrella en su nueva casa.

“Formado en un club de barrio como el nuestro, conoce a la perfección el valor de la pertenencia, la identidad y el sacrificio que caracterizan a las instituciones de nuestra zona”, valoro el Sportivo La Consulta

Larrondo registra pasos por el fútbol italiano también, donde defendió al Siena y anotó nueve goles. En tanto, el 2013 jugó por Fiorentina y marcó dos tantos. En Chile dejó mayor huella, donde en O’Higgins despachó 13 goles entre 2020 y 2021.

Photosport

“Su experiencia y recorrido profesional representan un enorme salto de calidad para nuestro plantel y un verdadero orgullo para el fútbol del Valle de Uco”, cerró su nuevo club.