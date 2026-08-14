El Cacique presentó su primera rama deportiva paralímpica, en una actividad que contó con la presencia del plantel profesional en el recinto de Pedrero.

Colo Colo dio un paso importante hacía la integración al presentar su primera rama paralímpica. Durante esta jornada de viernes, los albos lanzaron su primer equipo de Fútbol para Ciegos, todo un hito a nivel deportivo e institucional para el club.

En una actividad realizada en el Estadio Monumental, la dirigencia y el plantel profesional le dieron el vamos a esta iniciativa, marcando una señal clara del Cacique para el desarrollo del deporte paralímpica.

En la cita dijo presente Cristian Valenzuela, oro en Londres 2012, quien afirmó que “hoy día 14 de agosto del 2026, dar por constituido Colo Colo Paralímpico es un motivo de orgullo no solamente para Colo Colo, sino que para el deporte nacional y para el país”.

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Colo Colo crea a su primer equipo de Fútbol para Ciegos

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, declaró a los medios presentes en el Monumental que “el fútbol, el deporte y esta institución, es una institución donde cabemos todos, absolutamente todos”.

“Espero que esta sea la semilla y el germen para que otras instituciones también lo tomen”, agregó el timonel albo.

En el lanzamiento participaron los jugadores del Cacique, donde obviamente toda la atención se la llevó Vozinha. El arquero caboverdiano pateó algunos penales durante la jornada de presentación del nuevo equipo, aprendiendo de la dinámica del Fútbol para Ciegos.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos regresará al ruedo este domingo 16 de agosto a las 17:30 horas ante O’Higgins en el Estadio Monumental. Este compromiso será válido por la fecha 19 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis