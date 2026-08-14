La Casa de Bello emitió una primera conclusión de la revisión del contrato, donde aseguran que debe cambiar o retiran el nombre.

La Universidad de Chile realizó un estudio para revisar el contrato de utilización del nombre y símbolos por parte de Azul Azul, luego de los graves hechos que han salpicado al club con el caso Sartor y Michael Clark.

Según reveló la radio Cooperativa, se pudo conocer las primeras conclusiones de esta revisión judicial, donde dejan contra las cuerdas con el equipo de Universidad de Chile y la concesionaria.

“El informe presenta graves incumplimientos de parte de Azul Azul, dicen que la gravedad es alta y son hechos reiterados al convenio del utilización del uso del nombre, símbolos, y sienten que se han visto afectados“, explicaron.

La dirigencia de Azul Azul que advertida por la Universidad de Chile. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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“Graves incumplimientos por parte de Azul Azul”

Fue la prorrectora de Universidad de Chile, Dorotea López, quien emitió un comunicado oficial desde la Casa de Estudios de la Universidad de Chile, que puede marcar un camino con el nombre y los símbolos.

“Señalan graves y reiterados incumplimientos por parte de Azul Azul en el convenio de autorización de símbolos distintivos, pues el nombre y los símbolos de Universidad de Chile se han visto afectados por una serie de valores que se alejan de nuestros valores y principios”, explica.

“Resulta inaceptable para la universidad continuar con el uso de símbolos y nombre bajo tales circunstancias, sin las condiciones mínimas que respeten principios y valores. La Universidad de Chile ejercerá todas las acciones que el convenio le confiera y mantendrá la vigilancia de los procesos en curso“, detalla.

Por lo mismo, golpean la mesa por lo que puede venir a futuro: “Con 20 años de antigüedad este convenio ya no responde a las complejidades de las sociedades anónimas deportivas. La Universidad de Chile solidariza con la indignación con los hinchas, la Universidad de Chile no es Azul Azul y la ciudadanía sabe distinguir entre una institución republicana y otra”, finalizó.

¿Qué puede pasar con el nombre y los símbolos de U de Chile?

Luego del contundente informe de la Casa de Estudios de la Universidad de Chile, aseguran que se tomarán medidas para encontrar un nuevo acuerdo, con más poder.

El medio citado aseguró que “en ese sentido, declaran que hay dos caminos: o se sientan a conversar para un nuevo acuerdo, con mayor poder político para la universidad, me decían opción de veto de algún director o presidente. Si no quieren, abriremos el arbitraje judicial donde, desde el punto de vista de la universidad, que dice que hay irregularidades, queda con una espalda jurídica que dice que si no están dispuesto nos vamos a un arbitraje y si esto pasa, por primera vez podemos hablar que los símbolos corren peligro”.