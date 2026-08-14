El extremo chileno todavía pertenece al Midtjylland, pero desde Inglaterra recibió una noticia positiva que lo hace aferrarse a las chances de dar el gran salto de su carrera hacia el gigante italiano.

El Arsenal de Inglaterra recibió una propuesta del AC Milan por un jugador que asoma como rival de Darío Osorio en el mercado de fichajes del verano europeo. Aunque el actual campeón de la Premier League rechazó esa oferta y, probablemente, dejó en carrera al seleccionado chileno.

Se trata de un ofrecimiento que el elenco italiano hizo para quedarse con Ethan Nwaneri. Fue un préstamo con una opción de compra que ascendía a 40 millones de euros. El futbolista de 19 años estuvo cedido en el Olympique de Marsella de Francia durante la última temporada.

Y regresó a los Gunners tras esa experiencia. Lo importante, al menos para Osorio, es que La Gazzetta Dello Sport sindica al zurdo surgido en las inferiores de la Universidad de Chile como el jugador que espera “en segundo plano”. Es decir, está detrás de Nwaneri en las prioridades.

Ethan Nwaneri en acción por el Arsenal durante la pretemporada. (Alex Pantling/Getty Images).

Otro punto que beneficia al oriundo de Hijuelas, según el medio ya citado, fue que el argentino Matías Soulé perdió terreno para reforzar al cuadro milanista. Aunque Osorio tendrá que esperar que Nwaneri no arribe al estadio San Siro para tener chances de dar el gran salto de su carrera.

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Arsenal le dice no al Milan y Darío Osorio espera con ilusión

El Arsenal rechazó la oferta por Ethan Nwaneri, aunque las conversaciones no quedaron cerradas totalmente, pero eso basta para alimentar las expectativas de Darío Osorio y su entorno para llegar al Milan. Perfectamente puede ser él quien se sume al plantel dirigido por el portugués Rubén Amorim.

Sobre todo por algo que decidió institucionalmente el elenco rossonero: comprar un jugador para reforzar la ofensiva sin importar las ventas. Aunque en los últimos días algo cambió esa planificación: habían determinado bajar un poco las pretensiones para transferir al portugués Rafael Leao.

Rafael Leao es uno de los apuntados a salir del AC Milan. (Marco Luzzani/Getty Images).

Pero una lesión muscular del mundialista luso trastocó esa idea. Está a la espera de un examen médico para determinar si se esfuman las posibilidades de vender a Leao en unos 40 millones de euros. En ese contexto, el francés Christopher Nkunku pasó a estar en la lista de transferibles.

Christopher Nkunku parece tener los días contados en el cuadro rossonero. (James Worsfold/Getty Images).

Y ya se habla en Italia de que el mediocampista galo genera mucho interés en la Premier League inglesa. Por lo pronto, todavía no hay una propuesta milanista por Osorio: pero ya es un hecho que el Midtjylland de Dinamarca espera 20 millones de euros para desprenderse de una de sus grandes figuras.