El francés Philippe Eullaffroy no ocultó su emoción por el arribo del tocopillano y explicó dónde lo utilizará en su esquema.

Ni lo quiso ocultar. Si bien este sábado será la presentación oficial ante los hinchas de Alexis Sánchez como nuevo jugador del CF Montréal, su ahora entrenador Philippe Eullaffroy expresó su alegría por poder dirigir al delantero chileno.

En la previa al duelo que el equipo canadiense recibirá al DC United por la Semana 20 de temporada regular en Major League Soccer (MLS), el técnico francés tuvo palabras elogiosas hacia el tocopillano y explicó en qué puesto lo pretende usar en la cancha.

ver también Experto entrega las claves del fichaje de Alexis Sánchez al CF Montréal: “Liga en crecimiento”

La emoción del técnico de Montréal por dirigir a Alexis

“La primera emoción fue decir ‘¡Wow!’. La primera imagen que vino a mi cabeza fue verlo cuando jugaba en el Arsenal y luego en Marsella. Estuvo en Francia, donde tuvo una temporada espectacular”, afirmó el estratega galo, quien no quedó allí en su análisis.

“Me trae muy buenos recuerdos. Claro, también lo seguí en Udinese y en Sevilla la última temporada. Entonces, al momento de asumir que lo voy a dirigir, es pensar qué puede traer al equipo y cómo podemos ponerlo en la mejor condición para que pueda demostrar sus habilidades y fortalezas”, sostiene el DT del CF Montréal.

Sobre el puesto en el que pretende usar a Alexis Sánchez, Eullaffroy enfatizó que “va a jugar en la posición en que siempre lo ha hecho, cargado desde la izquierda hacia el centro. Puede jugar de 10 o como un segundo 9, un nueve 9 falso o extremo izquierdo. No es un extremo neto, que llega a línea de fondo, pero ha jugado mucho ahí”.

Por último, y sobre si la presencia del chileno cambia su esquema de juego, el DT de Montréal estimó que “para nosotros no cambia nada. Podríamos ajustar un poquito el sistema, pero para la idea es ubicarlo en la mejor posición para que pueda demostrar sus habilidades“.

Tweet placeholder

¿Cuándo podría debutar el chileno?

La expectativa dentro del CF Montréal es que el estreno de Alexis Sánchez se dé el próximo sábado 22 de agosto, cuando reciban a Los Angeles Galaxy en el Stade Saputo desde las 19:30 horas.

En síntesis