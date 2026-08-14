El ex entrenador de la selección chilena fue consultado por el volante que tuvo en la Roja y que renunció al equipo nacional.

Uno de los tantos episodios nefastos que dejó el paso de Ricardo Gareca por la selección chilena tuvo a Carlos Palacios como protagonista, quien renunció a defender a la Roja en medio de una doble fecha eliminatorias.

El actual volante de Boca Juniors solicitó una reunión con el DT en la antesala al partido con Colombia en Barranquilla, para pedir ser liberado por “problemas personales”. Gareca estaba comiendo con su familia y no lo recibió, lo atendió un colaborador y el jugador fue desafectado de la convocatoria.

El Tigre, que sigue sin dirigir luego de su desastroso paso por Chile, habló de Palacios y reconoció su capacidad futbolística, sin embargo, cuestionó su intelecto.

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Ricardo Gareca habla de la inteligencia de Carlos Palacios

Ricardo Gareca conversó con radio ADN, donde le preguntaron por Carlos Palacios, y realizó una dura crítica sobre el ex jugador de Colo Colo.

“Es un chico del cual no se pueden negar sus condiciones futbolísticas. Esto no puedo asegurarlo, hablé poco con él (N. de la R: no conversó en ese momento con Palacios porque estaba cenando con su familia) y renunció a la selección por problemas personales, pero la duda que nos invade cuando vemos jugadores de estas características es si es un muchacho inteligente o no, saber el lugar en el que uno está“, dijo el ya casi ex director técnico.

Ricardo Gareca “entrenando” a la selección chilena. Foto: Javier Torres/Photosport

A raíz de lo sucedido con Carlos Palacios, Ricardo Gareca hizo un análisis sobre el momento que vive el jugador en Boca Juniors, donde no es considerado por el entrenador Rodolfo Arruabarrena.

“Todos queremos triunfar, pero uno se debe adaptar a las costumbres del lugar en que uno está y saber dónde estoy parado. La exigencia demanda un 100% en todo. No puedo asegurarlo, pero esta clase de jugadores son muy importantes, muy talentosos y que muchas veces terminan desperdiciándolo porque no tienen la inteligencia suficiente para estar en esta clase de equipos“, cerró.

En síntesis

Carlos Palacios renunció a la selección chilena antes de un partido contra Colombia.

renunció a la selección chilena antes de un partido contra Colombia. El entrenador Ricardo Gareca criticó la inteligencia del actual volante de Boca Juniors.

criticó la inteligencia del actual volante de Boca Juniors. Carlos Palacios no es considerado en Boca por el director técnico Rodolfo Arruabarrena.