El gerente deportivo de Cruzados SADP, José María Buljubasich, blanqueó por qué cambiaron los planes en la ventana invernal de traspasos de la UC. Las continuas e inesperadas lesiones de un promisorio juvenil movieron todo el plan.

Universidad Católica cerró el mercado invernal de fichajes sólo con la incorporación del experimentado defensor Agustín García Basso. Aunque durante varias semanas tuvo en los planes la necesidad de sumar una variante ofensiva al plantel adiestrado por Daniel Garnero.

Mientras el DT afina detalles para afrontar la revancha vs Estudiantes de La Plata en los octavos de final de la Copa Libertadores, el gerente deportivo de Cruzados SADP dio varias explicaciones. En primer término, desmintió que el club haya contado con 6 millones de dólares para hacer fichajes.

Cifró el monto disponible para incorporaciones entre 800 mil y un millón de la divisa americana. Y también transparentó por qué cambiaron los planes en la ventana invernal. “En un momento vimos la posibilidad de traer un jugador en las posiciones de arriba”, introdujo José María Buljubasich.

José María Buljubasich hizo un balance del mercado invernal de la UC. (Diego Martin /Photosport).

“Pero cuando se contrata un jugador no es sólo de manera individual. Es en función de la planificación de un plantel. Sebastián Arancibia ha tenido más lesiones de las esperadas”, añadió el Tati Buljubasich a este panorama. Se refería a varios problemas físicos del promisorio lateral derecho.

Las continuas lesiones de Sebastián Arancibia le pusieron un problema de mercado a la UC. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Y prosiguió con la explicación. “Uno de los que está sumando los minutos Sub 21 en el plantel es Diego Corral. Por tanto, acumular más jugadores arriba nos podía generar un problema desde la suma de minutos. Más allá de que también está Nicolás L’Huillier y varios jugadores”, contextualizó el otrora arquero de la UC, que tendrá de baja un par de meses a Juan Francisco Rossel.

Diego Corral tendrá muchas oportunidades de jugar este semestre en la UC. (Felipe Zanca/Photosport).

“Pero el que más ha sumado es Diego y tenemos que trabajar en base a la realidad, no a supuestos. Creemos que él y Sebastián serán los que más minutos sumarán hasta el final de la temporada. Por eso nos enfocamos en otra posición”, sentenció el Tati respecto a ese tema.

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Católica blanquea por qué decidió traer como refuerzo a Agustín García Basso

Sobre esa misma línea, José María Buljubasich contó cuál fue la motivación de Católica para incorporar como refuerzo a Agustín García Basso, defensor de 34 años quien quedó como agente libre tras su paso de dos temporadas y media en Racing Club.

“Al aparecer la posibilidad de Agustín, que ya lo habíamos visto y teníamos en el radar. No estoy inventando nada, apareció en los medios. La disposición de venir, Tomás (Asta-Buruaga) va bien, pero le falta. El tema de Nacho (Ignacio Pérez) que está y no está, le ha costado un poco participar”, fue el contexto que entregó el gerente deportivo.

Añadió que “creíamos que necesitábamos uno en esa posición. Fue capitán y campeón de Racing, jugaba en un equipo grande. Lo evaluamos futbolísticamente”. Es zurdo, se formó en Boca Juniors y antes de la Academia estuvo en Independiente del Valle de Ecuador.

“La expectativa es que aporte al plantel toda su experiencia y al objetivo que tenemos de terminar lo más arriba en el Campeonato Nacional. Colo Colo sacó una ventaja importante, pero lo más cercano ahora es pelear el Chile 2 de la Copa Libertadores”, afirmó Buljubasich.

Y cerró con una expresión de deseo sobre el juego de vuelta ante los Pincharratas. “Ojalá si pasamos a cuartos de final, tenemos un partido difícil con Estudiantes con lo que significa este partido, tendremos la posibilidad de que nos aporte en la Copa Libertadores”, dijo el Tati.

Recuerda que el partido entre Universidad Católica y Estudiantes de La Plata se podrá ver en vivo a través de Disney+.

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¿Cuándo juegan la revancha entre la UC y los Pincharratas?

El duelo de vuelta entre Universidad Católica y Estudiantes de La Plata por los octavos de final de la Copa Libertadores tiene fecha: se disputará el martes 18 de agosto a contar de las 20:30 horas en el hermosísimo Claro Arena.

Revisa el compacto de la ida entre Estudiantes y la Católica