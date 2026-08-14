Los Papayeros firmaron su segunda victoria como visitantes en la Liga de Primera 2026 mientras que el Campanil suma ya seis partidos sin ganar en el certamen y ve cómo queda peligrosamente ubicada en la tabla.

Deportes La Serena se hizo fuerte en condición de visita y venció por 2-0 a la Universidad de Concepción que recibió otro golpe tras la derrota en el clásico frente al León de Collao. Los granates sumaron tres puntos que pueden servirles de envión anímico para el despegue definitivo.

El partido comenzó con problemas físicos para el cuadro granate, quien sufrió la lesión muscular de Alexander Oroz cuando se jugaba el minuto 6. Ni siquiera intentó quedarse en la barrosa cancha del estadio Ester Roa Rebolledo. Fue sustituido por otro ex Colo Colo: Matías Pinto.

Y el carrilero derecho cedido por el Cacique fue clave en la jugada que terminó en la apertura de la cuenta: Pinto sacó un centro bajo que rebotó en el césped justo antes de encontrarse con el pie de su destinatario, Ángelo Henríquez. El “9” empalmó con éxito la pelota.

Así celebraron Matías Pinto, Matías Marín y Ángelo Henríquez el 1-0 parcial. (Eduardo Fortes/Photosport).

Su remate fue lo suficientemente ajustado como para dejar sin reacción posible al experimentado golero argentino Jorge Broun, quien llegó al Campanil en el mercado invernal de fichajes. La primera parte pudo terminar 2-0. De hecho, estuvo así durante algunos instantes.

El defensor argentino Ian Franco Rasso marcó el 2-0 con un cabezazo que venció al Fatu Broun, pero el tanto fue invalidado por una posición de adelanto del jugador surgido en las inferiores de Vélez Sarsfield. Aunque fue una decisión algo discutida y la transmisión de TNT Sports no la incluyó en el compacto del entretiempo.

Ian Franco Rasso estuvo a punto de anotar su primer gol, pero lo anularon por una posición de adelanto muy difícil de percibir. (Eduardo Fortes/Photosport).

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La Serena confirma la victoria ante la U de Concepción gracias a Rafael Delgado

En el segundo tiempo, Deportes La Serena pudo ratificar la ventaja con otro gol, aunque también contó con una buena actuación de su defensa ante la U de Concepción y también del golero. Fue así que los granates firmaron su segunda victoria como forasteros en la Liga de Primera 2026.

Se jugaba el minuto 60. Una pelota detenida granate nuevamente fue problemática para el local. Hubo varios rebotes y un despeje fallido del panameño Cecilio Waterman que aprovechó muy bien el argentino Rafael Delgado. Como un centrodelantero, el zurdo defensor puso el 2-0 para los Papayeros.

Pero no todo fue positivo para los visitantes, que sufrieron una amonestación de Francis Mac Allister. En una acción que no parecía falta, el trasandino se llevó la quinta tarjeta amarilla que lo dejó automáticamente suspendido para la fecha 20. En los 81 minutos, la U de Concepción tuvo el descuento.

Aunque no pudo con el golero granate: Harol Salgado impactó un centro de Iam González, pero José Tapia puso las manos muy firmes para bloquear el tiro. Tres minutos más tarde, Joaquín Gutiérrez desperdició un claro mano a mano ante Broun, quien despejó el remate. Terminó de sacar el peligro Bastián Ubal con un golpe de cabeza. No hubo tiempo para más y los granates celebraron la victoria.

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Revisa el compacto del triunfo de La Serena vs el Campanil

Así va la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

La Serena y Universidad de Concepción se ubican así en la tabla de posiciones de la Liga de Primera al cabo de 19 fechas, aunque el Campanil tiene un partido menos. Pero hace seis fechas que no suma una victoria en el certamen.