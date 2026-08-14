Pronósticos Deportes Limache vs Universidad de Chile: la U busca seguir con su racha de triunfos

Pronósticos: Deportes Limache vs Universidad de Chile
Universidad de Chile visitará a Deportes Limache en la fecha 19 del Campeonato Nacional 2026. El encuentro está programado para este sábado 15 de agosto, a las 17:30 horas, en el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández.
La U tiene como objetivo sostener y mejorar su rendimiento, ya que lleva cinco triunfos consecutivos entre liga y copa y suma seis compromisos sin derrotas en el Campeonato Nacional, donde marcha segundo con 33 unidades, a 12 del líder, Colo Colo. El Tomate Mecánico, por su parte, logró cortar su racha negativa: tras cinco caídas consecutivas en el certamen, superó por 3-1 a O’Higgins y marcha octavo con 24 puntos.
Antes de que comience el partido, nuestro analista te brinda los mejores pronósticos de Deportes Limache vs Universidad de Chile, para que tengas en cuenta antes de apostar.
El Romántico Viajero es favorito ante Limache
Universidad de Chile suma cinco triunfos consecutivos, dos por Copa Chile y tres en el Campeonato Nacional. En este último certamen, además, registra cinco partidos sin derrotas.
Deportes Limache perdió cinco de sus últimos seis encuentros en el torneo y apenas ganó dos de los nueve anteriores que disputó.
Resultado final: Universidad de Chile – 1.91 en bet365
Edu Vargas y un gran momento goleador con la U
Eduardo Vargas atraviesa un extraordinario momento frente a la portería: suma tres goles en sus últimos tres partidos y siete en sus siete apariciones más recientes. Además, registra dos asistencias en ese lapso. Turboman acumula ocho conquistas en 16 partidos del Campeonato Nacional.
Anota en cualquier momento: Eduardo Vargas – 2.87 en bet365
Los Azules golpean en la primera parte
En cinco de sus últimos seis partidos en el torneo, el Romántico Viajero marcó al menos un gol en el primer tiempo.
En cinco de sus siete presentaciones más recientes en la Liga de Primera, el Tomate Mecánico recibió al menos un gol en la primera mitad.
Total de goles de Universidad de Chile en la primera mitad: Más de 0.5 – 1.72 en bet365
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Cuotas: Deportes Limache vs Universidad de Chile
Historial de Deportes Limache vs Universidad de Chile: últimos partidos
- Universidad de Chile 2-2 Deportes Limache (Campeonato Nacional 2026)
- Universidad de Chile 4-3 Deportes Limache (Campeonato Nacional 2025)
- Deportes Limache 2-0 Universidad de Chile (Campeonato Nacional 2025)