Pronósticos Deportes Limache vs Universidad de Chile: la U busca seguir con su racha de triunfos

RedGol te presenta los mejores pronósticos de Deportes Limache vs Universidad de Chile, por la fecha 19 del Campeonato Nacional.

Nuestros picks Pronósticos: Deportes Limache vs Universidad de Chile Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Resultado final: Universidad de Chile Universidad de Chile encadena cinco triunfos y acumula cinco partidos sin perder en el torneo, mientras Deportes Limache perdió cinco de sus últimos seis y solo ganó dos de sus nueve anteriores. bet365 1.91 Pronóstico Anota en cualquier momento: Eduardo Vargas Eduardo Vargas vive un gran momento, con siete goles y dos asistencias en sus últimas siete apariciones. Además, suma ocho conquistas en 16 partidos del Campeonato Nacional. bet365 2.87 Pronóstico Total de goles de Universidad de Chile en la primera mitad: Más de 0.5 Universidad de Chile marcó en el primer tiempo en cinco de sus últimos seis partidos del torneo, mientras Deportes Limache recibió al menos un gol antes del descanso en cinco de sus siete presentaciones recientes. bet365 1.72 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Universidad de Chile visitará a Deportes Limache en la fecha 19 del Campeonato Nacional 2026. El encuentro está programado para este sábado 15 de agosto, a las 17:30 horas, en el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández.

La U tiene como objetivo sostener y mejorar su rendimiento, ya que lleva cinco triunfos consecutivos entre liga y copa y suma seis compromisos sin derrotas en el Campeonato Nacional, donde marcha segundo con 33 unidades, a 12 del líder, Colo Colo. El Tomate Mecánico, por su parte, logró cortar su racha negativa: tras cinco caídas consecutivas en el certamen, superó por 3-1 a O’Higgins y marcha octavo con 24 puntos.

Antes de que comience el partido, nuestro analista te brinda los mejores pronósticos de Deportes Limache vs Universidad de Chile, para que tengas en cuenta antes de apostar.

El Romántico Viajero es favorito ante Limache

Universidad de Chile suma cinco triunfos consecutivos, dos por Copa Chile y tres en el Campeonato Nacional. En este último certamen, además, registra cinco partidos sin derrotas.

Deportes Limache perdió cinco de sus últimos seis encuentros en el torneo y apenas ganó dos de los nueve anteriores que disputó.

Resultado final: Universidad de Chile – 1.91 en bet365

Edu Vargas y un gran momento goleador con la U

Eduardo Vargas atraviesa un extraordinario momento frente a la portería: suma tres goles en sus últimos tres partidos y siete en sus siete apariciones más recientes. Además, registra dos asistencias en ese lapso. Turboman acumula ocho conquistas en 16 partidos del Campeonato Nacional.

Anota en cualquier momento: Eduardo Vargas – 2.87 en bet365

Los Azules golpean en la primera parte

En cinco de sus últimos seis partidos en el torneo, el Romántico Viajero marcó al menos un gol en el primer tiempo.

En cinco de sus siete presentaciones más recientes en la Liga de Primera, el Tomate Mecánico recibió al menos un gol en la primera mitad.

Total de goles de Universidad de Chile en la primera mitad: Más de 0.5 – 1.72 en bet365

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Cuotas 1X2 Cuotas: Deportes Limache vs Universidad de Chile Cuotas ofrecidas por bet365 Deportes Limache 3.50 bet365 Empate 3.50 bet365 Universidad de Chile 1.91 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Historial de Deportes Limache vs Universidad de Chile: últimos partidos