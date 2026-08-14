Pronósticos Everton vs Audax Italiano: los Itálicos llegan con argumentos para dar la sorpresa

RedGol te presenta los mejores pronósticos de Everton vs Audax Italiano, por la fecha 19 del Campeonato Nacional.

Nuestros picks Pronósticos: Everton vs Audax Italiano Cuotas ofrecidas por bet365 Pronóstico Doble oportunidad: Empate o Audax Italiano Everton ganó solo dos de sus últimos 12 partidos como local, mientras Audax perdió apenas uno de sus seis recientes como visitante y suma tres duelos invicto ante el Ruletero. bet365 1.83 Pronóstico Total de goles: Más de 2.5 La tendencia goleadora es clara: en ocho de los últimos 10 partidos de Everton hubo más de dos goles, mientras Audax registró tres o más tantos en seis de sus ocho compromisos recientes. bet365 1.95 Pronóstico Ambos equipos anotarán: Si Ambos equipos llegan con una marcada tendencia a convertir, pues este mercado se cumplió en ocho de los últimos 10 partidos de Everton y en ocho de los 11 más recientes de Audax. bet365 1.80 Todas estas cuotas son cortesía de bet365, son correctas al momento de esta publicación y están sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

El sábado 15 de agosto, a las 20:00 horas, en el Sausalito, Everton será local ante Audax Italiano en el marco de la jornada 19 de la Liga de Primera.

El elenco ruletero viene de vencer por 4-1 a Huachipato en condición de visitante y está quinto con 26 puntos. El cuadro itálico, en cambio, marcha duodécimo con 20 unidades, a tan solo tres de la zona de descenso. En su partido más reciente, igualó 2-2 con Ñublense.

En la previa del partido, nuestro especialista te presenta los mejores pronósticos de Everton vs Audax Italiano, para que tengas en cuenta antes de hacer tus apuestas en el campeonato chileno.

Tres señales que ponen a Audax Italiano en ventaja

Everton ganó solo dos de sus últimos 12 partidos como local, entre todas las competencias, con cinco derrotas y cinco empates.

Audax Italiano perdió apenas uno de sus seis salidas de casa más recientes, con dos empates y tres triunfos.

Además, el elenco itálico acumula tres enfrentamientos sin perder ante el Ruletero, con dos victorias y un empate.

Doble oportunidad: Empate o Audax Italiano – 1.83 en bet365

Los números de Ruleteros e Itálicos dejan una señal goleadora

En ocho de los últimos 10 partidos de los Ruleteros, hubo más de dos goles. Los Itálicos también llegan con una tendencia goleadora alta, ya que en seis de sus ocho compromisos anteriores se registraron tres tantos o más.

Total de goles: Más de 2.5 – 1.95 en bet365

Everton y Audax Italiano llegan con una clara tendencia al gol

De la mano de la estadística anterior, el mercado de “ambos equipos anotan” se ha cumplido recientemente para los dos elencos: en ocho de los últimos 10 partidos de Everton, así como en ocho de los 11 más recientes de Audax, ambos conjuntos marcaron al menos una vez.

Ambos equipos anotarán: Si – 1.80 en bet365

Cuotas 1X2 Cuotas: Everton vs Audax Italiano Cuotas ofrecidas por bet365 Everton 1.86 bet365 Empate 3.40 bet365 Audax Italiano 3.75 bet365 Cuotas sujetas a cambios. +18 | Juego responsable.

Historial de Everton vs Audax Italiano: últimos partidos