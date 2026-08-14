Pronósticos Everton vs Audax Italiano: los Itálicos llegan con argumentos para dar la sorpresa

Pronósticos: Everton vs Audax Italiano
El sábado 15 de agosto, a las 20:00 horas, en el Sausalito, Everton será local ante Audax Italiano en el marco de la jornada 19 de la Liga de Primera.
El elenco ruletero viene de vencer por 4-1 a Huachipato en condición de visitante y está quinto con 26 puntos. El cuadro itálico, en cambio, marcha duodécimo con 20 unidades, a tan solo tres de la zona de descenso. En su partido más reciente, igualó 2-2 con Ñublense.
En la previa del partido, nuestro especialista te presenta los mejores pronósticos de Everton vs Audax Italiano, para que tengas en cuenta antes de hacer tus apuestas en el campeonato chileno.
Tres señales que ponen a Audax Italiano en ventaja
Everton ganó solo dos de sus últimos 12 partidos como local, entre todas las competencias, con cinco derrotas y cinco empates.
Audax Italiano perdió apenas uno de sus seis salidas de casa más recientes, con dos empates y tres triunfos.
Además, el elenco itálico acumula tres enfrentamientos sin perder ante el Ruletero, con dos victorias y un empate.
Doble oportunidad: Empate o Audax Italiano – 1.83 en bet365
Los números de Ruleteros e Itálicos dejan una señal goleadora
En ocho de los últimos 10 partidos de los Ruleteros, hubo más de dos goles. Los Itálicos también llegan con una tendencia goleadora alta, ya que en seis de sus ocho compromisos anteriores se registraron tres tantos o más.
Total de goles: Más de 2.5 – 1.95 en bet365
Everton y Audax Italiano llegan con una clara tendencia al gol
De la mano de la estadística anterior, el mercado de “ambos equipos anotan” se ha cumplido recientemente para los dos elencos: en ocho de los últimos 10 partidos de Everton, así como en ocho de los 11 más recientes de Audax, ambos conjuntos marcaron al menos una vez.
Ambos equipos anotarán: Si – 1.80 en bet365
Cuotas: Everton vs Audax Italiano
Historial de Everton vs Audax Italiano: últimos partidos
- Audax Italiano 1-0 Everton (Campeonato Nacional 2026)
- Audax Italiano 2-0 Everton (Campeonato Nacional 2025)
- Everton 1-1 Audax Italiano (Campeonato Nacional 2025)
- Audax Italiano 1-2 Everton (Campeonato Nacional 2024)
- Everton 2-0 Audax Italiano (Campeonato Nacional 2024)