El hombre de TNT Sports fue anunciado con bombos y platillos en espacio radial, donde se reencontrará con Luka Tudor y un panel de lujo.

Marcelo “Toby” Vega se suma a la locura por el mercado de pases y en materia de programas del fútbol chileno también da que hablar. El querido ex jugador es nuevo fichaje del programa Marca Personal, de La Metro FM.

Junto a Luka Tudor, Fernando Solabarrieta y Oscar Garrido, el Toby sacará a relucir sus mejores anécdotas y análisis a contar de este lunes 17 de agosto. En diálogo con RedGol, el Toby cuenta los detalles de su arribo al espacio radial.

“Vuelvo después de mucho tiempo. A pesar de que oportunidades hubo muchas, al final voy donde están mis amigos, Fernando, Luka, Oscar, un grupo bastante bueno donde la pasé increíble y por eso tomé la decisión”, dice de entrada.

El Toby Vega avisa por su “debut” en el programa

Marca Personal tendrá a Marcelo “Toby” Vega como nuevo integrante del espacio en La Metro FM. Con bombos y platillos fue anunciado el hombre de TNT Sports, quien seguirá sus labores en el canal del fútbol chileno.

“Estoy feliz, a disfrutar de esto, el fútbol, pasarla bien y reír, que eso es la vida. Los programas han ido cambiando, en un canal hay muchas horas de análisis, pero también está la otra parte de poder pasarla bien, reír y contar historias”, dice el Toby.

En cuanto a su lúdica faceta y el reencuentro con Luka Tudor, otro que siempre saca risas a la hora del análisis, Vega valora el grupo con el que se encontrará en Marca Personal. Por eso avisa que los más nostálgicos van a disfrutar del panel.

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“Acá hay muchas historias con Fernando (Solabarrieta) y Luka (Tudor), historias con compañeros que la gente debe recordar. La vamos a pasar bien, habrá sorpresas, cositas y prepárense para el lunes”, cerró.