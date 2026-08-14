¿Debuta Vozinha? La formación que trabaja Colo Colo con un cambio para seguir en racha ante O’Higgins

El entrenador Fernando Ortiz empieza a definir el equipo que jugará este domingo ante los rancagüinos por la Liga de Primera.

Colo Colo quiere llegar a 10 triunfos de manera consecutiva este domingo, cuando se mida al siempre duro O’Higgins por la fecha 19 de la Liga de Primera.

Los albos lideran la tabla de posiciones por un amplio margen, puesto que tienen 12 puntos de ventaja sobre Universidad de Chile. A pesar de ello no se confían y pretenden seguir ganando.

El entrenador del Cacique, Fernando Ortiz, prepara el duelo ante los rancagüinos pactado para jugarse en el Monumental, aunque podría ser trasladado al Nacional por la mala condición de la cancha del reducto de Macul.

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La formación que alista Colo Colo ante O’Higgins

El Tano Ortiz tiene varias situaciones para decidir de cara al partido con O’Higgins, donde la principal duda tiene relación con la presencia del arquero Vozinha, flamante refuerzo de Colo Colo.

El caboverdiano ya está entrenando a la par de sus compañeros, sin embargo, Gabriel Maureira seguirá como titular en la puerta alba, según dio a conocer radio ADN.

Fernando Ortiz planifica y analiza la formación de Colo Colo ante O’Higgins. Foto: Sebastian Cisternas/Photosport

Otra interrogante tiene relación con el delantero Javier Correa, quien cumplió sus partidos de suspensión y también está a disposición del Tano. Por ahora, tendrá que esperar en la banca y Maximiliano Romero sigue de 9.

La única novedad en el Cacique sería el regreso del carrilero izquierdo Diego Ulloa, quien superó sus problemas físicos y ocuparía el puesto de Erick Wiemberg, quien fuera de la partida ante Unión La Calera.

De esta manera, el once titular que trabaja Colo Colo es con Gabriel Maureira; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Felipe Méndez, Álvaro Madrid, Diego Ulloa; Leandro Hernández y Maximiliano Romero.

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¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs O’Higgins por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y O’Higgins, válido por la fecha 19 de la Liga de Primera, se jugará este domingo 16 de agosto, a partir de las 17:30 horas, en el estadio Monumental.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera