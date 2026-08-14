El Capo de Provincia busca volver a los triunfos tras la partida de sus figuras. Llamativos nombres llegaron al equipo en su reemplazo.

O’Higgins de Rancagua fue uno de los equipos que sorprendió a horas del cierre del libro de pases en la Liga de Primera. Tal como el año pasado al asumir los nuevos dueños, metieron buenos nombres como refuerzos en el final.

El último de ellos fue Walter Bou, experimentado goleador argentino que viene de ganar la Copa Sudamericana con Lanús. El ex Unión La Calera es representado por Christian Bragarnik, uno de los cuatro dueños del elenco de Rancagua

Pero esta semana también tuvo otros arribos al Monasterio Celeste. Si los hinchas celestes sufrían por el adiós de Francisco González y Martín Sarrafiore, sus reemplazos ya entrenan bajo las órdenes de Lucas Bovaglio.

Los nombres que prepara O’Higgins ante Colo Colo

O’Higgins visita a Colo Colo este domingo, a las 17.30 horas en el Estadio Monumental (estadio por confirmar). Ahí, Lucas Bovaglio cuenta con cinco nuevos rostros tras el reciente mercado de fichajes.

Avilés y Fernández / Foto: O’Higgins FC.

Uno que ya sumó minutos en Tomás Avilés, que seguramente será titular en el mediocampo tras la suspensión de Felipe Ogaz. David Fernández es un seleccionado paraguayo Sub 20, quien también llegó en este mercado desde Defensa y Justicia.

Pero las miradas estarán puestas en Santiago Toloza e Ignacio Schor. El primero es una joya argentina que la rompió antes en Arsenal de Sarandí, aunque viene de pocos minutos en el último año.

Toloza, Schor y Bou / Foto: O’Higgins FC.

Por su parte, Schor fue campeón con Platense y viene de España, siendo junto a Walter Bou el nombre más bombástico del Capo de Provincia. En Rancagua alistan el CTI para que estos últimos nombres puedan estar ante Colo Colo.