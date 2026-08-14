Guillermo Barros Schelotto abordó otro problema físico del enganche chileno de 32 años, aunque aseguró que es leve y que lo más probable es que juegue ante uno de los clubes más grandes de Argentina.

Colo Colo nunca quiso satisfacer las peticiones de Vélez Sarsfield para lograr el fichaje de Diego Valdés, el volante ofensivo que Fernando Ortiz está empecinado en volver a dirigir. A pesar de todos los vaivenes en torno al posible arribo del “10”, finalmente se quedó en Argentina.

Y cada cierto tiempo, Valdés cautiva al fútbol trasandino con su exquisita calidad técnica. De hecho, así ocurrió en el empate 1-1 que el Fortín firmó contra Boca Juniors. El exenganche del América de México marcó un golazo de tiro libre que sorprendió al golero colombiano Álvaro Montero.

El futbolista surgido de las inferiores de Audax Italiano aprovechó el regalo del cafetalero, quien apenas ubicó dos hombres en la barrera y dejó el primer palo como una gran oferta que Valdés transformó en el 1-0. Eso sí, en el descanso le dejó su lugar a Simón Escobar.

Así festejó Diego Valdés su golazo ante Boca Juniors. (Rodrigo Valle/Getty Images).

“Diego tuvo una molestia en el partido con Boca. Por eso salió en el entretiempo. Pero no llegó a ser una lesión de gravedad”, afirmó el DT de Vélez Sarsfield, Guillermo Barros Schelotto, en la antesala del juego contra Defensa y Justicia por la quinta fecha del Torneo Clausura trasandino.

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Colo Colo se olvidó de Diego Valdés, al menos durante este año y el chileno debe abocarse en su recuperación para volver a jugar en Vélez Sarsfield. Aunque seguramente no estará frente al Halcón de Varela. “El partido será de ida y vuelta”, adelantó Barros Schelotto.

“Los dos tenemos la misma búsqueda de ganar a través del juego. Habrá muchas situaciones de gol para ambos equipos”, agregó el Mellizo sobre este partido frente a Defensa y Justicia, el único que se perderá el enganche de 32 años tras este nuevo problema físico.

Diego Valdés pronto estará disponible nuevamente en el Fortín. (Julian Martinez/NurPhoto via Getty Images).

Eso sí, el icónico exjugador de Boca Juniors anticipó que pronto tendrá de vuelta a su jugador más determinante. “Supongo que no estará en el partido del lunes, pero va a estar disponible para el partido con River el domingo”, sentenció Barros Schelotto sobre ese juego pactado para el 23 de agosto en el Monumental de Núñez.

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