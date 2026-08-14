Desde Argentina celebran la luz verde del defensor de los azules, en un préstamo con una millonaria opción de compra.

Franco Calderón esta a un paso de cerrar para siempre su historia como jugador de Universidad de Chile, teniendo en cuenta que desde Argentina aseguran que ya aceptó la propuesta de Independiente en el mercado de fichajes.

Luego de perder terreno desde la llegada del técnico Fernando Gago, además la incorporación de Igor Lichnovsky, quedó todo dispuesto para una salida del “Chaco”.

Por lo mismo, es desde el otro lado de la Cordillera donde aseguran que está todo acordado por un préstamo, para que salga de inmediato desde Universidad de Chile.

Franco Calderon no fue citado en la U ante Limache. Foto: Diego Martin/Photosport

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Calderón sale de la U: préstamo con millonaria opción de compra

Independiente y Universidad de Chile se vuelven a cruzar, esta vez en el mercado de fichajes, porque aseguran que Franco Calderón tiene todo listo para ser refuerzo del cuadro de Avellaneda.

Tras la salida del técnico Gustavo Quinteros, en el cuadro del Rojo siguieron adelante buscando refuerzos, donde el jugador de la U apreció como una importante opción.

“En ese sentido, la CD avanzó en la contratación de un marcador central ante el complejo panorama en esa posición y cerró a Franco Calderón. Se trata de un futbolista que ya había sonado este mismo mercado, pero que no prosperó sino hasta las últimas horas. Central diestro, de 1,84m de altura, oriundo de Hermoso Campo”, detallan en la página “De la cuna al infierno”.

“De esta manera, el Rojo acordó de palabra la llegada del defensor con pasado en Unión. Calderón llega proveniente de Universidad de Chile bajo las condiciones de un préstamo sin cargo y con opción de compra por 2.000.000 dólares”, detallan.

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