El histórico Pato Mardones asegura que es momento de ordenar la casa, pero que si se toma distancia será un duro golpe al club.

La Casa de Estudios de la Universidad de Chile hizo público la primera parte de la revisión del contrato con Azul Azul, que permite la utilización del nombre y los símbolos, donde aseguran que han sido manchados, por ejemplo, con el caso Sartor.

En esa línea, proponen un nuevo acorde, en la línea de los nuevos tiempos, pero que le de más fuerza a la opinión de la universidad a la hora de las decisiones, lo que generó las primeras reacciones en la U de Chile.

Una de las primera fue del histórico Patricio Mardones, quien en conversación con Redgol, asegura que es hora de ordenar la casa y los acuerdo, con transparencia, pero que no se pueden perder los símbolos porque “sería una tragedia”.

“Estuve leyendo un poco de la declaración que hizo la universidad, me parece que es el momento de ordenar por todo lo que ha venido pasando y la Universidad de chile cuida su prestigio, lo que me parece bien”, explicó.

Los hinchas sigue de cerca la situación con la Casa de Estudios. Foto: Felipe Zanca/Photosport

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Pato Mardones pide transparentar un nuevo acuerdo en U de Chile

Patricio Mardones siempre ha estado atengo a la situación de Universidad de Chile y la concesionaria Azul Azul, por lo que manifiesta que es importante que todo se pueda aclarar y lograr acuerdos.

“Es el momento que también tanto lo que es Azul Azul y el fútbol, se tenga tranquilidad para toda la gente que sigue a la U. Es fundamental tener una transparencia que le de tranquilidad al club y al fútbol con la Casa de Estudios, que no es menor”, explicó.

Pese a todo, hace una advertencia de lo que se puede generar si no se logra un acuerdo, por lo que pide conversaciones para poder llegar a un buen puerto con este tema.

“No creo que se llegue a quitar los nombres y símbolos, sería una tragedia, esto estará sujeto a conversaciones de las partes, pero me parece bien que la universidad se haga presente”, finalizó.