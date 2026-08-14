Por tercera vez en esta ventana invernal de traspasos, el Romántico Viajero vio truncada una negociación que tenía muy adelantada. ¡Y eso derrumbó un castillo de naipe que incluye a un exgolero de Colo Colo!

En apenas algunas horas, Facundo Sanguinetti pasó de integrar la lista de refuerzos confirmados en la U de Chile a sumarse a las incorporaciones fallidas del cuadro azul en este mercado invernal. A la directiva ya se le había caído el arribo del defensor central Valentín Gauthier desde el León.

El uruguayo no pasó los exámenes médicos y el tiempo le dio la razón al cuerpo médico del Romántico Viajero: Gauthier será operado de esa lesión en el tobillo que le detectaron para abortar su llegada al plantel dirigido por Fernando Gago. Y va uno.

Hubo un segundo caso, que también iba a llegar desde la Fiera mexicana: el portero colombiano Jordan García, quien tenía un acuerdo para enrolarse a préstamo. Pero finalmente el Mundialista Sub 20 nunca llegó al Centro Deportivo Azul.

Jordan García en acción por la selección Sub 20 de Colombia en la Copa del Mundo realizada en Chile. Finalmente fichó en Atlante de México. (Jose Robles/Photosport).

Un inconveniente con un chequeo médico que el León rechazó enviar desde allá botó la operación. Y el tercero fue otro golero: el argentino Facundo Sanguinetti, capitán de Banfield, quien tenía muy avanzado el préstamo al Bulla. Según el periodista César Merlo, esa cesión involucraba un cargo de 150 mil dólares.

E incluía una opción de compra que ascendía a un millón de la divisa americana. Pero como se hizo tónica en esta ventana invernal de traspasos, todo eso quedó en absolutamente nada. Y ese fichaje que se esfumó generó un descalabro de un castillo de naipes.

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La llegada abortada de Facundo Sanguinetti a U de Chile trunca fichaje en Banfield

Por cierto, como Facundo Sanguinetti no llegará a la U de Chile, en Banfield también tuvieron que echar pie atrás en una negociación que tenían prácticamente firmada. Para afrontar la salida del meta, el Taladro había acordado condiciones por Diego Rodríguez.

Pero Sanguinetti se quedará en el cuadro del sur del gran Buenos Aires. Y eso truncó la chance de que el Ruso Rodríguez reforzara al cuadro albiverde. Así las cosas, el meta de 25 años continuará como el titular en el equipo adiestrado por Pedro Troglio.

Y como segundo de Sanguinetti se mantendrá Gino Santilli. Así las cosas, Rodríguez se mantendrá en Argentinos Juniors, donde es reserva del chileno Brayan Cortés. El contrato que había arreglado por 18 meses en Banfield se derrumbó como un castillo de naipes. A veces, en el mercado de pases, todo tiene que ver con todo.

Diego Rodríguez no llegará a Banfield tras la caída del fichaje de Sanguinetti en la U. (Marcos Brindicci/Getty Images).

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Así va Banfield en la tabla de posiciones del Clausura en la Liga Profesional de Argentina

Banfield tiene cuatro puntos en cuatro partidos jugados por el Torneo de Clausura en la Liga Profesional de Argentina.