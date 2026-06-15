Los albos buscan su primer fichaje para la segunda temporada, aunque hay un detalle que une al volante con el entrenador.

Colo Colo ya abrió la ventana de inviernos del mercado de fichajes, donde busca potenciar su plantel para asegurar el título en la Liga de Primera 2026 que le permita el regreso a la Copa Libertadores 2027.

Si bien están escapados en 10 puntos en el primer lugar de la tabla de posiciones con 36 unidades, el técnico Fernando Ortiz hizo un análisis del juego de su equipo donde necesita nuevos nombres.

El que agarra fuerza es el del volante chileno Diego Valdés, actualmente en Vélez Sarsfield, donde se reveló un detalle clave que lo puede hacer transformar en el primer refuerzo en el estadio Monumental.

Diego Valdés quiere ser el primer refuerzo de Colo Colo.

Valdés y Ortiz bajo la misma empresa de representación

Fue en radio ADN el lugar donde puntualizaron en una historia que une al técnico de Colo Colo, Fernando Ortiz, con el volante Diego Valdés para ser el primer refuerzo de los albos.

“La misma agencia de representación de Valdés es la que tiene el técnico de Colo Colo”, lo que abre las chances para una rápida negociación interna para su obsesión.

Se trata de Revival Football quienes tienen otros jugadores como Joaquín Montecinos, Moisés González, Ignacio Jeraldino, Bernardo Cerezo, entre otros jugadores.

En entrenadores destacan a Fernando Ortiz, además de Juan José Ribera, en la empresa que lidera Gastón González, quien también fue mano derecha de Sergio Morales en Mundo Futuro.