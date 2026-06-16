El campeón con Coquimbo no ha podido revalidar su gran campaña del 2025 en la precordillera. Lo busca el DT que le sacó su mejor rendimiento.

Matías Palavecino no ha tenido el rendimiento esperado en U Católica, donde arribó como el refuerzo estrella. Sin lograr afianzarse como un titular, el volante argentino aparece como opción para fichar en otro equipo en este mercado.

El campeón y figura con Coquimbo en 2025 ha tenido mayor participación ingresando desde la banca con Daniel Garnero. Es ahí donde un viejo amor aparece en su horizonte para este mercado invernal.

“Lo de Matías Palavecino es cierto, él tiene toda la intención y ganas de irse con el Chino González al Querétaro a mitad de año. Su intención es irse de Católica e ir con el hombre que lo hizo brillar”, informó Radio Agricultura.

La postura de U Católica por Matías Palavecino

En U Católica buscan hacer respetar el contrato de Matías Palavecino y no ven con buenos ojos la salida del jugador, pese a no ser un titular. Los cruzados tienen por delante desafío en Copa Libertadores, por lo que no quieren despotenciarse.

El DT busca el reencuentro con su figura del Coquimbo campeón /Photosport

Matías Palavecino tiene contrato vigente hasta fines de 2028 y a menos que el Querétato de México ponga una semana elevada de dinero sobre la mesa, el jugador no partirá. Es ahí donde Esteban González debe convencer a la dirigencia del Querétaro.

El “10” de la UC tuvo mayor participación en partidos de Copa de la Liga y algunos de la Liga de Primera, en contraparte a la Copa Libertadores. En total, tuvo 15 titularidades de los 29 duelos del semestre.

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En su campaña aportó tres goles y despachó ocho asistencias, lo que no es un mal número, aunque el sabor en los hinchas cruzados es que el jugador puede dar más. Ahora serán días claves para definir su futuro en este 2026.