Desde la dirigencia cruzada manifestaron su deseo de retener al atacante al menos hasta fin de año, en medio del creciente interés que despierta su rendimiento dentro y fuera de Sudamérica.

Universidad Católica vive un gran presente tanto en la Liga de Primera como en la Copa Libertadores, y uno de los principales responsables de este buen momento es Clemente Montes. El delantero ha destacado con sus actuaciones y se ha consolidado como una de las figuras del equipo.

Su rendimiento no ha pasado inadvertido y, de cara al próximo mercado de fichajes, ya habría despertado el interés de distintos clubes.

Mientras desde Argentina siguen de cerca su situación, también han surgido sondeos desde Europa por la figura cruzada, cuyo nombre comienza a ganar fuerza para dar el salto al extranjero.

¿Dejará Clemente Montes la UC?

Ante esto, el presidente de Cruzado, Matías Claro, se refirió con ADN Deportes al futuro del jugador. “Nosotros no hemos recibido ninguna oferta formal, obviamente, para el plantel, perder a un jugador como Clemente sería muy duro, muy difícil”.

“Nuestra intención es que, ojalá, se pueda quedar, por lo menos, hasta fin de año, de manera que podamos terminar bien este año, el segundo semestre, lo que tenemos que jugar en Copa Libertadores”.

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Asimismo, claro añade que no es algo que dependa solo de ellos. “Y la ventana se abre ahora, sabemos que en Europa cierra a fines de agosto, pero tenemos varios meses de incertidumbre por el futuro de Clemente”.

“Nosotros sabemos que es un excelente jugador, probablemente, uno de los mejores punteros del fútbol chileno y sé que está siendo mirado por muchos clubes”.