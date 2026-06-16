El periodista trasandino Alejandro Fabbri detalló las virtudes del volante chileno tras saber que el Cacique puso sus ojos sobre él en este mercado de fichajes.

Colo Colo ya está en la búsqueda de refuerzos en este mercado de fichajes invernal. Los albos quieren potenciar el equipo para afrontar la segunda mitad del año, con un jugador que ya es apuntado como la gran obsesión del club.

Se trata de Diego Valdés, volante de 32 años que actualmente milita Vélez Sarsfield y que fue dirigido por Fernando Ortiz en el América de México. Su perfil cumple con lo que quiere el Tano en el mediocampo y por lo mismo en el Cacique ya están iniciando las negociaciones para ficharlo.

Esto generó una respuesta positiva en la prensa argentina, quienes ven en Valdés a un jugador que pudo ser importante con la camiseta de Vélez y que podría ser un aporte importante en el Popular para el segundo semestre.

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Aprueban el fichaje de Diego Valdés en Colo Colo

Así lo dejó en claro el periodista Alejandro Fabbri, quien en charla con RedGol aseguró que “me sorprende que Vélez se desprenda de Diego Valdés o quizá la opción que tiene es muy cara. Vélez está en una época en la que trabaja mucho con divisiones inferiores, y a lo mejor le da prioridad a eso, pero Valdés hizo una buena temporada en Buenos Aires”.

“No me sorprende si estamos hablando del equipo más importante de Chile. Es un refuerzo trascendente”, agregó.

Diego Valdés es el jugador que Colo Colo tiene en la mira en este mercado de fichajes. | Foto: Arhivo.

En ese sentido, Fabbri afirmó que “a lo mejor tuvo un solo año de titularidad en Vélez, pero entrando como suplente siempre cambiaba el curso del partido. Esto no lo hace tan conocido para mucha gente, pero es un buen jugador, que tiene una característica que no abunda”.

“Tiene mucha visión de juego, con espacio, con panorama, que levanta la cabeza, que tiene habilidad técnica para manejar la pelota. Sería un muy buen refuerzo para cualquier equipo”, añadió.

En esta temporada 2026 el chileno Diego Valdés ha jugado un total de 15 compromisos con Vélez, siendo 14 por el Apertura y uno por la Copa Argentina. Registra un gol y cinco asistencias en 699 minutos de acción.

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En síntesis