El volante aparece en el radar de los dos equipos que están en la parte alta de la tabla de posiciones de la Liga de Primera.

Terminó la rueda inicial de la Liga de Primera y hay un sólido líder, porque Colo Colo arrasó y obtuvo 36 de los 45 puntos en disputa, por lo que es el gran candidato para ganar el torneo.

El más cercano perseguidor del cuadro albo es Universidad Católica, que está a 10 unidades del puntero, y además, tendrá participación en la Copa Libertadores tras el receso por el Mundial.

Como ya se acabaron las primeras 15 fechas, el mercado de fichajes está abierto para el cierre de la temporada y justamente albos y cruzados se pelean al mismo jugador: el volante ofensivo Diego Valdés.

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Carlos Gustavo de Luca aconseja a Diego Valdés

Diego Valdés está jugando en Vélez de Argentina y si Colo Colo o Universidad Católica quieren ficharle deben negociar con los argentinos, ya que tiene contrato vigente.

Como los dos clubes chilenos están tan interesados en el volante ofensivo en RedGol nos contactamos con Carlos Gustavo de Luca, ex atacante colocolino y de varios clubes en el país, quien aconsejó al 10 sobre su futuro.

“Yo como ex jugador de Colo Colo y otros equipos del fútbol chileno le aconsejo a Valdés que vaya a Colo Colo, que no lo dude, es la mejor opción hoy por hoy”, lanzó el argentino.

Diego Valdés puede volver al fútbol chileno. Foto: Andres Pina/Photosport

“Seguramente el próximo año Colo Colo va a tener competencia internacional, está teniendo un gran rendimiento en 2026, es el más grande de Chile, así que a Diego Valdés le digo que vaya a Colo Colo sin dudarlo, por sobre la UC”, cerró.

La decisión la tiene el propio jugador, pero antes de ello albos y cruzados deben enviar una propuesta a Vélez Sarsfield, que tiene la última palabra sobre el futuro del ex seleccionado chileno.

En síntesis

Colo Colo lidera la Liga de Primera tras sumar 36 puntos en 15 fechas.

lidera la Liga de Primera tras sumar 36 puntos en 15 fechas. Universidad Católica se ubica a 10 unidades de distancia del puntero del torneo.

se ubica a 10 unidades de distancia del puntero del torneo. Diego Valdés es el volante ofensivo con contrato en Vélez pretendido por ambos clubes.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera