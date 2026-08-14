Con un Ayuntamiento colmado de fanáticos nacionales, el tocopillano se puso por primera vez la camiseta de su nuevo equipo.

Cumplieron con su palabra y estuvieron a la altura. Una multitud de hinchas chilenos llegaron hasta el Ayuntamiento de Montréal para darle la bienvenida al delantero Alexis Sánchez, la nueva estrella del equipo que juega en la Major League Soccer (MLS).

Los compatriotas se convocaron mediante redes sociales y se mezclaron con los fanáticos locales del club, quienes con banderas y camisetas de Chile esperaron el arribo del tocopillano al lugar, donde se reuniría con la alcaldesa Soraya Martínez Ferrada, de origen chileno-canadiense.

Tras la cita, donde firmó el Libro de Personas Notables del Ayuntamiento, Alexis se asomó con la autoridad local hacia el hall central del edificio, donde la multitud al grito de “¡Ceacheí!” no para de gritarle y darle apoyo en su nueva etapa en CF Montréal.

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El emotivo recibimiento a Alexis Sánchez en Montréal

Fue el propio club canadiense que en sus redes sociales se mostró sorprendido por la masiva presencia de fanáticos nacionales en el recinto municipal, quienes esperaron con paciencia el momento en que el tocopillano apareció con la autoridad y una bufanda del equipo.

Momentos después, y en medio de los cánticos de los hinchas, Alexis se puso por primera vez en Canadá la camiseta del CF Montréal, lo que generó una ovación de todos los presentes en el Ayuntamiento, que festejaban el arribo del Maravilla.

Lo llamativo es que en todo momento, el delantero nacional se dio tiempo para saludar a los presentes, e incluso darse unos momentos para sonreír y compartir con los niños que quedaban obnubilados ante tamaña presencia en frente de ellos.

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En síntesis