El presidente de Blanco y Negro insistió en que tanto el King como los otros futbolistas que finalizan contrato este año se evaluará su continuidad tras el término de la campaña.

En medio de buena campaña que actualmente realiza Colo Colo, uno de los temas que preocupa entre los hinchas es la renovación de contrato de algunas figuras, lideradas por Arturo Vidal, que terminan vínculo a fin de año. El tema es que eso tiene sin cuidado al presidente Aníbal Mosa.

Es que el timonel de Blanco y Negro no ocultó su molestia cuando en un encuentro con los medios en el Estadio Monumental le consultaron por cómo iban las tratativas con los futbolistas para extender su permanencia en el club y prefirió ir por la cautela.

“Mira, las renovaciones, como lo he dicho en tantas oportunidades, las vamos a ver una vez que nosotros sepamos Colo Colo dónde está instalado. Y eso será a fines de temporada”, advirtió Mosa tanto para el caso de Vidal como de Tomás Alarcón, por quien también se le preguntó.

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Mosa avisa qué pasará con la renovación de Vidal en Colo Colo

Para explicar su postura, el puertomontino insiste que “es por la tranquilidad que tiene que tener la institución. Y bajo ese punto de vista, cuando termine el campeonato el día 6 de diciembre, vamos a saber dónde termina y en qué competencias va a participar Colo Colo”.

“Mientras no sepamos de eso, no voy a colocar a nadie por encima de la institución. Es por eso la medida de conversar una vez que termine el campeonato”, sostiene Mosa quien aclara por qué no ocurrió con Vidal lo que sí pasó con casos como Gabriel Maureira, Leandro Hernández o Jonathan Villagra.

“Porque ellos tenían una condición diferente, porque ellos tenían estipulado dentro de sus contratos algunas cláusulas que son diferentes. Así que no, no son comparables”, finalizó el presidente de Blanco y Negro.

En síntesis