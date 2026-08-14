El gerente deportivo de Cruzados SADP, José María Buljubasich, ratificó que es muy probable que el "11" juegue la definición de la llave ante los Pincharratas, aunque advirtió que hay charlas y evaluaciones pendientes por los riesgos que reviste.

En la Universidad Católica recibieron un duro golpe cuando Clemente Montes tuvo que pasar por el quirófano, pero tienen plena confianza en que el velocísimo atacante podrá jugar la revancha ante Estudiantes de La Plata por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Los Cruzados tienen dos bajas confirmadas y una de ellas es demasiado dolorosa: Fernando Zampedri, quien llegó al límite de tres tarjetas amarillas y no podrá estar contra los Pincharratas. Lo propio ocurrió con Cristián Cuevas, otro de los jugadores que Daniel Garnero no podrá considerar.

Pero al menos una novedad positiva hay en torno a Montes y las posibilidades de su presencia en la definición de la llave. “La medicina es una ciencia que no es exacta. No es para todos igual. Dije hace un tiempo que creía que Clemente podía estar para la vuelta. Y sigo confiando que puede estar”, aseguró José María Buljubasich, gerente deportivo de Cruzados SADP.

Clemente Montes ha sido puntal en la campaña de Universidad Católica durante 2026. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

“Si está es porque nos vamos a sentar el área médica, el cuerpo técnico, el club y el jugador. Vamos a estar todos conscientes de que está en condiciones de jugar. La evolución es positiva y creemos que puede estar”, insistió el Tati Buljubasich en este balance que hizo del mercado invernal de fichajes en la UC.

El otrora golero de los Cruzados añadió más antecedentes. “Eso lo vamos a saber con el paso de estos días. Quedan muy pocos, pero somos optimistas de que podría estar el martes. Siempre supimos que no eran tres meses como se dijo”, afirmó Buljubasich. Y tiene razón: el 24 de agosto recién se cumplirán dos meses del último partido que el Clemo jugó en la Católica.

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Católica confía en tener disponible a Clemente Montes en la revancha vs Estudiantes

Universidad Católica dejó claro que el retorno de Clemente Montes justo para definir la serie contra Estudiantes en la ronda de 16 mejores clubes en América es muy factible. “Pero en estas instancias a veces una semana más o menos pueden ser importantes. Depende la lesión, la persona, los riesgos que haya”, aseguró Buljubasich.

“Siempre en el fútbol al volver de una lesión, un jugador tendrá riesgos. Hay que ver si son muy altos o bajos. Uno no está dispuesto a veces a correr riesgos altos, pero sí puede estar dispuesto a correr riesgos bajos. Todo se evaluará. Lo que se haga será en consenso con todas las partes”, apuntó el Tati.

Clemente Montes pasó por pabellón, aunque todo indica que podrá jugar la revancha de la serie ante los Pincharratas. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Y prosiguió. “No será sólo decisión de Daniel ni del jugador ni del club. Será entre todos, pero somos optimistas con que podría estar”, sentenció Buljubasich sobre la más que probable presencia del “11” en el duelo ante el cuadro argentino tras el 1-1 que el Toro Zampedri rescató en la visita a La Plata.

Recuerda que el partido entre Universidad Católica y Estudiantes de La Plata se podrá ver en vivo a través de Disney+.

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¿Cuándo juegan la revancha entre la UC y los Pincharratas?

El duelo de vuelta entre Universidad Católica y Estudiantes de La Plata por los octavos de final de la Copa Libertadores tiene fecha: se disputará el martes 18 de agosto a contar de las 20:30 horas en el hermosísimo Claro Arena.

Revisa el compacto de la ida entre Estudiantes y la Católica