El extremo chileno figura en los planes del cuadro rossonero y un efecto dominó generado por un traspaso culé al Paris Saint-Germain podría abrirle la puerta del San Siro definitivamente. Así no más...

El mercado de fichajes en el fútbol mundial genera las relaciones más extrañas, como que el Barcelona de España va a transferir a un campeón mundial al PSG y eso podría beneficiar a Darío Osorio. Sí, tal como leen: este traspaso entre el cuadro culé y el elenco francés le serviría como impulso al seleccionado chileno.

Paso a paso, explicado con peras y manzanas: el Barça acordó la venta de Ferrán Torres al Paris Saint-Germain a cambio de unos 50 millones de euros, según reportó el periodista Mateo Moretto. Hasta ahí, todavía Osorio no tiene nada que ver.

El zurdo extremo del Midtjylland de Dinamarca figura en los planes del AC Milan, que necesita liberar algunos salarios y hacer algo de caja antes de materializar la posible llegada del chileno. Por eso mismo, la salida de Torres del Barça podría ser el envión necesario.

Así festejó Ferrán Torres el gol de España ante la Albiceleste en la final. (David Ramos/Getty Images).

Porque el cuadro blaugrana necesita encontrarle un reemplazante al exdelantero del Manchester City y el Valencia, autor del gol con que la selección española venció a Argentina en la final del Mundial 2026. Y un nombre apuntado por la directiva culé es un volante ofensivo francés.

Se trata de Christopher Nkunku, quien pertenece al cuadro rossonero. Es uno de los apuntados a salir en el equipo dirigido por el portugués Rubén Amorim, quien parece no tener en cuenta al galo que jugó en el RB Leipzig de Alemania, donde supo ser una figura deslumbrante.

Christopher Nkunku en acción por el AC Milan ante el Chelsea en la pretemporada. (Jeksi Cahyo/Getty Images).

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La movida entre el Barcelona y el PSG que puede impulsar a Darío Osorio al AC Milan

Según L’Equipe, el Barcelona ya activó contactos para suplir la baja de Ferrán Torres, quien se irá al PSG y eso puede allanar el arribo de Darío Osorio al AC Milan. El elenco de la ciudad condal listó a Nkunku como posible incorporación, pero no corre solo en esa carrera.

Darío Osorio en acción ante el Besiktas turco por la Champions League: el Midtjylland fue eliminado de aquel certamen y quedó en la Conference League. (Ahmad Mora/Getty Images).

Hay dos clubes de Alemania que también persiguen al francés de 28 años. En uno de ellos ya jugó: el RB Leipzig, que también lo tiene como objetivo en el mercado de fichajes estival europeo. Y el Borussia Dortmund, otro cuadro de la Bundesliga que tiene su atención puesta en Nkunku.

Eso sí, todavía hay tiempo para realizar gestiones. El mercado de pases en España cierra el 1 de septiembre, mientras que el de Italia se dará por clausurado ese mismo día. En tanto, el alemán tiene tope hasta el 31 de agosto y el danés, hasta el 2 del mes próximo. Tic, tac, tic, tac…