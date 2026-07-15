El polaco de va de los Culés luego de 4 años, periodo en el que anotó 120 goles.

Robert Lewandowski le puso punto final a su paso por Barcelona luego de no renovar contrato. Claro que no le duró mucho la cesantía y ya fue presentado en su nuevo club.

El polaco es uno de los mejores delanteros que ha dado el fútbol en los últimos años. Se cansó de romper redes en Borussia Dortmund, Bayern Múnich y los mencionados culés. A pesar de tener 37 años, todavía le queda bencina en el estanque.

El nuevo equipo de Lewandowski

Era sabido que Robert Lewandowski no renovaría su vínculo con Barcelona y ahora fue anunciado por su nuevo equipo: Chicago Fire. Sí, el polaco deja al viejo continente y vivirá su primera aventura fuera de su continente. El propio atacante explicó los motivos.

“No me imaginaba en otro club que no fuera el Barcelona, ​​por eso sabemos que el siguiente paso será fuera de Europa”, confesó en su presentación en su nueva casa. De esta manera, Lewandowski jugará en la Major League Soccer de Estados Unidos.

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“Y claro que no es fácil para nosotros mudarnos de Europa a Estados Unidos, pero por otro lado estamos muy emocionados. Es como si nuestra vida estuviera cambiando, pero es una experiencia nueva. Y espero que para mí, para mi familia, sea un nuevo capítulo, un capítulo bonito y hermoso en nuestras vidas“, detalló.

Si bien puede parecer extraño su paso hacia Estados Unidos, Lewy explicó que Thomas Müller, actualmente en el Vancouver Whitecaps y Bastian Schweinsteiger, quien jugó en Chicago Fire, le dieron referencias del país y la MLS.

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“Estoy muy, muy, muy feliz porque es un nuevo paso en mi carrera, un nuevo paso en mi vida. Espero que podamos disfrutar mucho y que, junto con el antiguo cuerpo técnico y los antiguos jugadores, podamos hacer nuestro trabajo, ganando no solo partidos, sino también, como dije antes, títulos“, cerró Lewandowski. En Barcelona estuvo 4 años, anotando 120 goles. Nada mal.