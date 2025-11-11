Chicago Fire regresó a la pantalla con una esperada nueva temporada en donde la estación de bomberos 51 enfrentará nuevos desafíos e inesperadas complicaciones que podrán a prueba toda su historia.

La producción acaba de arribar a la plataforma de Universal+ con sus primeros capítulos donde un personaje que tendrá una temporada llena de emociones es Stella, luego de que en el final de la temporada 13 se reveló que estaba esperando un bebé junto a Severide.

Lo que se viene en la nueva temporada de Chicago Fire

La actriz Miranda Rae Mayo, reveló detalles de lo que se viene para Stella esta temporada y la destreza con la que trabaja para interpretar un personaje como ella.

Acerca de lo que se vendrá en esta temporada para Stella, Miranda comentó: “La veo crecer emocionalmente. Algo que suele hacer, especialmente en su relación con su esposo, es perseverar. Sigue esforzándose. Quiere demostrar su valor”.

“Y creo que en esta temporada la vemos empezar a asentarse más consigo misma y a aceptar y reconocer la verdad. Y eso es difícil cuando estás tan acostumbrada a seguir adelante sin parar”.

“Y también creo que la vida de un socorrista, cuando trabaja bien, es que pase lo que pase, hay que cumplir con el deber. Pero creo que para ella, como mujer, en esta temporada la vemos empezar a tranquilizarse, a bajar el ritmo y a decir: ‘En realidad, esto es lo que está pasando'”.

Kidd vivirá una temporada llena de emociones (Photo by: Peter Gordon/NBC)

Esta temporada comienza con la revelación de lo que pasará con el bebé de Stella y Severide, recordemos que al final de la temporada 13 se descubrió que la socorrista estaba embarazada, pero en el regreso de la serie se descubre que perdieron al hijo que esperaban. “Creo que lo que más me asustaba era la reacción de los fans. No sabíamos hacia dónde iba la historia cuando terminamos la temporada pasada.

“Y creo que muchos de nosotros, del equipo creativo, pensábamos que quizá se formaría una familia, pero no fue así. Nunca se sabe. Y al ver que no pasó nada, pensé: ‘Ay, la gente se va a enfadar muchísimo'”.

“Es algo importante para él. Stella es más reacia, como siempre lo ha sido. Y creo que cuando perdió al bebé, también se dio cuenta de que, ‘Dios mío, esto es… Vaya. Quizá es algo que de verdad quiero con este hombre’. Así que tengo mucha curiosidad y estoy emocionada por ver cómo se desarrolla todo. Hacia dónde conduce todo esto”.

El lado deportivo de Miranda Rae Mayo

En conversación con Chicago Mag, la actriz que corrió en la maratón de Chicago, habló en detalle sobre su entrenamiento personal y la importancia del deporte en su vida. “Además de entrenar mi cuerpo, trabajé en el entrenamiento mental y la visualización. Cuando me dolían las caderas, pensaba: ¿Y si no me dolieran? ¿Y si la sensación fuera como la de un masaje? Aplico esas mismas técnicas en el set”.

“Cualquier incendio que vean en interiores durante la serie ocurre en lo que llamamos el plató de pruebas. Vamos con el equipo completo, máscaras, tanques de oxígeno de unos 14 kilos, y hay humo por todas partes. Cuando oyes “Vale, seguimos”, puede ser desalentador. Respiro hondo y pienso: ¿Y si todo está bien, aquí y ahora?”.

“Interpretar a un bombero implica usar equipo pesado y levantar cosas, incluso personas. Después de ver que todos los miembros del reparto del camión de bomberos tenían problemas de cuello o espalda, era importante establecer una rutina y entrenar mi cuerpo para que fuera fuerte y resistente a las lesiones”.

Añadiendo que entrena arduo semanalmente. “Entreno de cuatro a cinco veces por semana: dos o tres clases de spinning, a veces salgo a correr o camino en la cinta, y hago una o dos sesiones de entrenamiento de fuerza”.

“Hago circuitos con ejercicios para la parte inferior del cuerpo, como peso muerto con barra hexagonal, y para la parte superior, press de tríceps y hombros”.

