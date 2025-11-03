Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Televisión

Esteban Paredes suma a goleador nacional a Fiebre de Baile: Tendrán importante desafío

El programa de competencia de CHV comienza esta semana una nueva etapa de definiciones con grandes invitados.

Por Andrea Petersen

Sigue a Redgol en Google!
Esteban Paredes suma a goleador a Fiebre de Baile.
Esteban Paredes suma a goleador a Fiebre de Baile.

Fiebre de Baile se encuentra en una etapa crucial de la competencia, donde los participantes comenzarán a bailar en tríos, por lo que esta semana, conocidos rostros de la TV, la música y el deporte se sumarán al espacio de CHV como invitados especiales.

En ese contexto, Esteban Paredes competirá junto a conocido del fútbol chileno, Leonardo “Pulga” Monje, goleador con larga trayectoria en la Liga de Primera, donde militó en clubes como Universidad Católica, Coquimbo Unido, Audax Italiano, Universidad de Concepción, Everton y Huachipato, siendo el máximo goleador del clausura el año 2006.

Ambos goleadores compartieron camarín en Santiago Morning el 2002, donde entablaron una gran amistad, la cual ahora sumará un nuevo desafío: lograr brillar en el escenario al ritmo del pop.

Monje colgó los botines en Coquimbo Unido el 2017/Photosport

Monje colgó los botines en Coquimbo Unido el 2017/Photosport

“No sé quiénes son los jueces”: Esteban Paredes lo quema todo por descenso y castigo a Santiago Morning

ver también

“No sé quiénes son los jueces”: Esteban Paredes lo quema todo por descenso y castigo a Santiago Morning

Los tríos que tendrá Fiebre de Baile esta semana

La nueva etapa del programa de CHV consiste en un desafío más para los participantes, quien junto a sus invitados, deberán presentar hoy y mañana una coreografía en tríos que logre cautivar al jurado.

Los invitados son:

  • Faloon Larraguibel con Jaime Figueroa
  • Esteban Paredes con Leonardo “Pulga” Monjes
  • Cami Andrade con Iván Cabrera
  • Francisco Reyes con Fernanda Finsterbusch
  • María José Quiroz con Gustavo Becerra
  • Dani Castro con Luis Jara Mellow
  • Carlyn Romero con Cata Palacios
  • Cony Capelli con Alessia
  • Skar (la inmune de la semana) con Antonia Bossman
  • Princesa Alba con Pollo Castillo
  • Claudio Valdivia con Daniela Muñoz
  • Gabriel Urzúa con Mariela Montero
  • Raimundo Cerda con Valentina Saini
  • Cata Díaz con Pincoya
  • Nicole “Luli” Moreno con Edmundo Varas
  • Kike Acuña con Kathy Contreras
Publicidad
Lee también
"No sé quiénes son los jueces": Paredes furia por castigo al Chago
Chile

"No sé quiénes son los jueces": Paredes furia por castigo al Chago

La defensa de Santiago Morning tras castigo por caso Paredes
Chile

La defensa de Santiago Morning tras castigo por caso Paredes

Insólita defensa de Chago Morning por caso Paredes: "¿No vieron a...?"
Chile

Insólita defensa de Chago Morning por caso Paredes: "¿No vieron a...?"

Pipe Loyola enamora a Quinteros en Independiente: "Siempre entrega..."
Internacional

Pipe Loyola enamora a Quinteros en Independiente: "Siempre entrega..."

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo