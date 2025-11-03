Fiebre de Baile se encuentra en una etapa crucial de la competencia, donde los participantes comenzarán a bailar en tríos, por lo que esta semana, conocidos rostros de la TV, la música y el deporte se sumarán al espacio de CHV como invitados especiales.

En ese contexto, Esteban Paredes competirá junto a conocido del fútbol chileno, Leonardo “Pulga” Monje, goleador con larga trayectoria en la Liga de Primera, donde militó en clubes como Universidad Católica, Coquimbo Unido, Audax Italiano, Universidad de Concepción, Everton y Huachipato, siendo el máximo goleador del clausura el año 2006.

Ambos goleadores compartieron camarín en Santiago Morning el 2002, donde entablaron una gran amistad, la cual ahora sumará un nuevo desafío: lograr brillar en el escenario al ritmo del pop.

Monje colgó los botines en Coquimbo Unido el 2017/Photosport

Los tríos que tendrá Fiebre de Baile esta semana

La nueva etapa del programa de CHV consiste en un desafío más para los participantes, quien junto a sus invitados, deberán presentar hoy y mañana una coreografía en tríos que logre cautivar al jurado.

Los invitados son:

Faloon Larraguibel con Jaime Figueroa

Esteban Paredes con Leonardo “Pulga” Monjes

Cami Andrade con Iván Cabrera

Francisco Reyes con Fernanda Finsterbusch

María José Quiroz con Gustavo Becerra

Dani Castro con Luis Jara Mellow

Carlyn Romero con Cata Palacios

Cony Capelli con Alessia

Skar (la inmune de la semana) con Antonia Bossman

Princesa Alba con Pollo Castillo

Claudio Valdivia con Daniela Muñoz

Gabriel Urzúa con Mariela Montero

Raimundo Cerda con Valentina Saini

Cata Díaz con Pincoya

Nicole “Luli” Moreno con Edmundo Varas

Kike Acuña con Kathy Contreras

