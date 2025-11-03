Fiebre de Baile se encuentra en una etapa crucial de la competencia, donde los participantes comenzarán a bailar en tríos, por lo que esta semana, conocidos rostros de la TV, la música y el deporte se sumarán al espacio de CHV como invitados especiales.
En ese contexto, Esteban Paredes competirá junto a conocido del fútbol chileno, Leonardo “Pulga” Monje, goleador con larga trayectoria en la Liga de Primera, donde militó en clubes como Universidad Católica, Coquimbo Unido, Audax Italiano, Universidad de Concepción, Everton y Huachipato, siendo el máximo goleador del clausura el año 2006.
Ambos goleadores compartieron camarín en Santiago Morning el 2002, donde entablaron una gran amistad, la cual ahora sumará un nuevo desafío: lograr brillar en el escenario al ritmo del pop.
Monje colgó los botines en Coquimbo Unido el 2017/Photosport
Los tríos que tendrá Fiebre de Baile esta semana
La nueva etapa del programa de CHV consiste en un desafío más para los participantes, quien junto a sus invitados, deberán presentar hoy y mañana una coreografía en tríos que logre cautivar al jurado.
Los invitados son:
- Faloon Larraguibel con Jaime Figueroa
- Esteban Paredes con Leonardo “Pulga” Monjes
- Cami Andrade con Iván Cabrera
- Francisco Reyes con Fernanda Finsterbusch
- María José Quiroz con Gustavo Becerra
- Dani Castro con Luis Jara Mellow
- Carlyn Romero con Cata Palacios
- Cony Capelli con Alessia
- Skar (la inmune de la semana) con Antonia Bossman
- Princesa Alba con Pollo Castillo
- Claudio Valdivia con Daniela Muñoz
- Gabriel Urzúa con Mariela Montero
- Raimundo Cerda con Valentina Saini
- Cata Díaz con Pincoya
- Nicole “Luli” Moreno con Edmundo Varas
- Kike Acuña con Kathy Contreras